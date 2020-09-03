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"سعود الطبية": عمليات تغيير لون الأعين خطر يهدد البصر

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"سعود الطبية": عمليات تغيير لون الأعين خطر يهدد البصر "سعود الطبية": عمليات تغيير لون الأعين خطر يهدد البصر
قد تؤدي لحدوث مضاعفات يصعب علاجها وضعف شديد بالنظر

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من عمليات تغيير لون القزحية؛ لما لها من خطورة على العين تتمثل في حدوث الالتهابات التي قد تؤثر على وظيفة القرنية، وارتفاع ضغط العين والماء الأبيض وعدم ثبات النظر.

وأوضح استشاري طب وجراحة العيون بالمدينة الدكتور ممدوح التميمي أن عمليات تغيير لون القزحية قد يؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة بالعين، وبعض هذه المضاعفات يصعب علاجها واسترجاعها؛ مما قد ينتج عنها ضعف شديد بالنظر.

وأشار التميمي إلى أن قزحية العين هي الجزء الملون الذي يقع خلف القرنية الشفافة، وتعطي العين لونها الطبيعي سواءً أكان غامقًا أو فاتحًا؛ ولذلك يجب الحرص والتثبت -عند إجراء أي عملية بالعين- من عدة نقاط؛ أبرزها: أن يكون الإجراء عند طبيب متخصص، ويكون ضمن الإجراءات المتفق عليها عالميًّا، وعدم الانسياق وراء عمليات التجميل العشوائية، لا سيما عند غير المختصين؛ لما لها من أثر كبير على صحة العين.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية