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القصيم.. أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية

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القصيم.. أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية القصيم.. أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية
قدمت عيادات الأمراض المزمنة خدماتها لـ544015 مراجعًا

القصيم.. أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية

كشف التجمع الصحي في القصيم عن إحصائية أعداد المراجعين المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في القصيم خلال العام الماضي 1441هـ، البالغ عددها 158 مركزًا؛ حيث بلغ عدد المستفيدين 3249182 مراجعًا، من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح أن عدد المراجعين للعيادات العامة بلغ 2176062 مراجعًا؛ في حين قدمت عيادات الأمراض المزمنة خدماتها لـ544015 مراجعًا، واستفاد من خدمات العيادات الاستشارية 57600 مراجع؛ في حين سجلت أعداد المستفيدين من عيادات الإرشاد الشامل 61170 مستفيدًا.

وبين التجمع الصحي أن عيادة الطفل السليم استفاد منها 171065 طفلًا، وبلغت أعداد المستفيدات من عيادة رعاية الحوامل 39079 مستفيدة، واستطاعت عيادة التطعيمات تحصين 169875 طفلًا، أما عيادة الأسنان؛ فقد بلغ عدد مستفيديها 142393 مستفيدًا.التجمع الصحي في القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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