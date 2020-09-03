"سالم الدوسري" سفيراً لجمعية "حركية" لخدمة ذوي الإعاقة الحركية

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حثّ أفراد المجتمع من رياضيين وفنانين ومثقفين ورجال أعمال على دعم برامجها

نوّه نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي الكابتن سالم الدوسري بالخدمات التي تقدمها جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية)، خلال الحفل الذي أقامته الجمعية بمناسبة اختياره سفيراً لها، وأبدى إعجابه بالبرامج المقدمة للمستفيدين.

وأعرب "الدوسري" عن بالغ سروره واعتزازه بانضمامه لهذا الصرح الخيري، وأسرة الجمعية، مؤكداً أنه سوف يساند الجمعية، ويكون أحد الداعمين لبرامجها ومشاريعها، وسيعمل للمساهمة في خدمة المعاقين وتقديم الدعم لهم.

وحثّ "الدوسري" أفراد المجتمع والفاعلين من رياضيين وفنانين ومثقفين ورجال أعمال، ومشاهير السوشيال ميديا على دعم برامج الجمعية ومساندتها والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، والقيام بالدور الإنساني والوطني، والإسهام في التنمية الاجتماعية التي تشهدها المملكة.

ولفت إلى أنه بإمكان المعاق تجاوز كل العقبات من خلال الإرادة القوية والإصرار على النجاح، والدعم من قبل أبناء الوطن لتذليل كل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم، وتقف حجر عثرة أمام تحقيق أحلامهم ورغباتهم.

قدّم الحفل عبدالرحمن الجبرين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاتصال المؤسسي بالجمعية مرحبا بالكابتن سالم الدوسري وانضمامه لأسرة حركية منوها بالدور المجتمعي والفاعل الذي يقوم به نجوم كرة القدم والمجتمع الرياضي بشكل عام في جانب المسؤولية الاجتماعية الرياضية.

وبيّن "الجبرين" أن سالم الدوسري يسجل الأهداف ويقلب المعادلات الرياضية، إلا أنه هذه الليلة يسجل هدفاً إنسانياً نبيلاً في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه رحّب عبدالرحمن بن سالم السيف عضو مجلس الإدارة المشرف المالي للجمعية، نيابةً عن أعضاء المجلس بالنجم سالم الدوسري، مبدياً سعادته بتعيينه سفيراً لجمعية "حركية" ومساهمته الإنسانية لتحقيق رغبات وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتخلل الحفل كلمة لمدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي، رحب فيها بالكابتن سالم الدوسري والحضور الكريم، معربا عن سعادته بانضمام النجم المتألق لهذا الركب الخيري، ومبادرته الإنسانية النبيلة لإيصال رسالة الجمعية والإسهام في دعمها إعلاميا وتسليط الضوء على مشاريعها وبرامجها التي تقدمها لفئة غالية على قلوبنا جميعاً.

وتطرق "الحمالي" من خلال عرض تعريفي على مسيرة الجمعية منذ نشأتها، وقال: حظيت "حركية" منذ انطلاقتها الأولى بالرئاسة الفخرية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، حيث كان حريصاً على تلبية رغبات المعاقين وتلمس احتياجاتهم وتشجيعه المستمر لدعم هذه الجمعية المباركة. ثم توالى على رئاستها الفخرية أمراء منطقة الرياض، إلى أن تشرفت "حركية" برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ويرأس مجلس إدارتها المهندس ناصر بن محمد المطوع، وتضم في عضويتها عدداً من أصحاب السعادة ورجال الأعمال وكبار الداعمين.

واستعرض "الحمالي" مشاريع الجمعية والإنجازات التي تحققت، ومؤشرات النجاح لكل مشروع على حدة، مبيناً أن الجمعية تنفذ حزمة من البرامج الهادفة لذوي الإعاقة الحركية كبرنامج النقل، والمساعدة على الإنجاب، والورشة المتنقلة لصيانة كراسي ذوي الإعاقة، وبرنامج الحج والعمرة، والتأهيل العلاجي وبرنامج الزواج الجماعي.

وفي ختام الحفل، تم تكريم النجم سالم الدوسري، تم منحه لقب سفير لجمعية "حركية"، والتقاط الصور التذكارية.

وقبيل مغادرته الجمعية تجول الكابتن سالم الدوسري برفقة الحضور على مرافق الجمعية والأقسام والإدارات، واستمع لشرح مفصل عن مشروع النقل الذي يهدف إلى توفير وسائل مواصلات مهيأة لذوي الإعاقة، وكذلك مشروع الورشة المتنقلة التي يتم من خلالها صيانة كراسي ذوي الإعاقة الحركية العادية والكهربائية.