أخبار عاجلة

الأخبار - موقع التنسيق يغلق اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للقبول بالجامعات -
طارق بيلاقي حاجة محيرة جدا في عيادة آدم بعد ما اتخطف بساعات -
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى -
"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية -
اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه -
المجلس الصحي و"هدف" يطلقان برنامجاً لتأهيل 500 مستفيد على وظيفة فني ترميز طبي -
أمير الحدود الشمالية يستقبل إدارة ولاعبي نادي عرعر.. وطالبهم بالصعود لدوري المحترفين -
"النابغة الكفيف".. يتحدث الإنجليزية والفرنسية وحصل على امتياز في جامعة الأزهر -
تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد 5 اختبارات.. اكتشاف أول إصابة كورونا "مزدوجة" في بريطانيا

Print
بعد 5 اختبارات.. اكتشاف أول إصابة كورونا "مزدوجة" في بريطانيا بعد 5 اختبارات.. اكتشاف أول إصابة كورونا "مزدوجة" في بريطانيا
حالة نادرة وواقعة تضرب الاحتمالات الطبية في مقتل.. سلوك غير مفهوم

بعد 5 اختبارات.. اكتشاف أول إصابة كورونا

في واقعة تضرب الاحتمالات الطبية في مقتل، اكتشفت بريطانيا أول حالة يتعرض فيها شخص على أراضيها للإصابة بفيروس كورونا المستجد مرتين متتاليتين، تعود لعاملة في إحدى دور الرعاية.

ورُصدت حالات نادرة حول العالم تكررت لديها الإصابة بكورونا أكثر من مرة؛ لكن العاملة -التي فضّلت حجب اسمها- كانت الأولى في بريطانيا.

وحسب تقارير صحفية محلية نقلتها "سكاي نيوز عربية"؛ فإن ذات الـ31 عامًا نجحت في المرتين اللتين اكتشفت فيهما الإصابة بـ"كوفيد 19"، في تجاوز محنتها.

وقالت: "كنت أعتقد دائمًا أنك لو أصبت بفيروس كورونا مرتين فإنك ستكون محصنًا ضده؛ لكن ربما أنا حالة خاصة".

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أجرت اختبار كورونا 5 مرات، وكانت النتائج إيجابية في المرتين الأولى والرابعة، وسلبية في الثانية والثالثة؛ فيما تنتظر نتيجة التحليل الخامس الذي أجرته بعد أن أخبرها الأطباء أنها تعافت.

وظهرت أعراض كورونا على السيدة لأول مرة أواخر مارس الماضي، وعرفت في مطلع أبريل أنها مصابة بالمرض؛ حيث طلب منها عزل نفسها لأسبوعين، شُفِيت خلالهما تمامًا من المرض.

أما الإصابة الثانية التي تعرضت لها؛ فكانت في شهر أغسطس الماضي، قبل نحو أسبوعين من الآن؛ لتصبح الحالة الأولى في بريطانيا التي تسجل إصابتها بكورونا مرتين.

ورغم مرور أشهر من ظهور وباء "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم؛ لا يزال سلوك الفيروس غير مفهوم بالنسبة لكثير من العلماء؛ فبينما يؤكد بعضهم أن تكوّن الأجسام المضادة في الجسم عند الإصابة بالفيروس يعمل كحائط صد أمام احتمال الإصابة به مجددًا؛ تكشف وقائع أن هذا الاعتقاد لا يبدو دقيقًا.

والأربعاء سجلت بريطانيا 1508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعًا من 1295 إصابة الثلاثاء؛ فيما يزيد إجمالي إصاباتها على 338 ألفًا.

وجاء في بيان الإحصاء اليومي أن 10 أشخاص توفوا في غضون 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض، ليصل إجمالي وفيات كورونا في بريطانيا إلى 41514. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 903 مصابين

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 903 مصابين

فيروس كورونا: هل تعود الدراسة في المدارس والجامعات إلى طبيعتها يومًا ما؟

فيروس كورونا: هل تعود الدراسة في المدارس والجامعات إلى طبيعتها يومًا ما؟

البرازيل: 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل: 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية