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حائل في المرتبة الثالثة على مستوى في ارتفاع حالات التعافي من "كورونا"

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نسبة الحالات النشطة في المنطقة انخفضت إلى 5.7 % ونسبة الوفيات 0.80 %

حائل في المرتبة الثالثة على مستوى السعودية في ارتفاع حالات التعافي من

حلت منطقة حائل في المرتبة الثالثة على مستوى مناطق في ارتفاع نسبة حالات التعافي. وجاءت حائل بعد منطقتَي عسير والرياض، بعد أن سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافي خلال الأيام الماضية.

وأظهر إنفوجرافيك، نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" مساء اليوم على حسابه في "تويتر"، ارتفاع نسبة حالات التعافي في منطقة حائل التي بلغت 93.4 %؛ لتحل ثالثًا بعد الرياض التي حققت نسبة 94.4 %، وعسير التي حلت ثانيًا بنسبة 93.9 %.

وبيّن "الإنفوجرافيك" نسبة الحالات النشطة في منطقة حائل التي انخفضت إلى 5.7 %، ونسبة الوفيات 0.80 %، وهو مؤشر إيجابي في انخفاض الحالات الحرجة في المنطقة.

وكانت منطقة حائل قد سجّلت اليوم 46 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها 45 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، دون تسجيل وفيات. كما سجّلت 83 حالة تعافٍ جديدة، منها 78 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة بقعاء، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة حائل ومحافظاتها (5794) حالة، تعافت منها (5414) حالة، وبقيت (331) حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات (49) حالة.

حائل في المرتبة الثالثة على مستوى السعودية في ارتفاع حالات التعافي من

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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