أخبار عاجلة

تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟ -
سارة وهشام الاستروكس جمعهم وضيع حياتهم.. نهاية مأساوية لطالبين ثانوي بسبب الإدمان -
موجز الأخبار | نشرة الواحدة 6 سبتمبر 2020 | وزير الإسكان طرح 3098 قطعة أرض سكنية بالإسكان الاجتماعي -
بينكيو زوي تطرح جميع شاشات الألعاب أي سبورتس من جيل أكس أل -كيه في الشرق الأوسط -
الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد الحكم عليها بالقتل تعزيرًا.. "الخنيزي" يتنازل عن "خاطفة الدمام" بشرط

Print
بعد الحكم عليها بالقتل تعزيرًا.. "الخنيزي" يتنازل عن "خاطفة الدمام" بشرط بعد الحكم عليها بالقتل تعزيرًا.. "الخنيزي" يتنازل عن "خاطفة الدمام" بشرط
يشعر بأنها لديها معلومات

بعد الحكم عليها بالقتل تعزيرًا..

أعلن والد موسى الخنيزي عن تنازله وتنازل ذوي المخطوفين عن الحق الخاص عن القضية المعروفة إعلاميًا مخطوفة الدمام بشرط الاعتراف عن مكان الطفل المختطف نسيم حبتور حيث يشعر بأنها لديها معلومات عن مكانه .

وفي التفاصيل، وجّه الخنيزي رسالته عبر قناة إلى ابنها وذويها ومحاميها بأنها تعترف عن مكان الطفل اليمني نسيم حبتور، حيث إن ابنه موسى الخنيزي تم خطفه في كورنيش الدمام، بالمكان نفسه الذي تم فقد فيه نسيم حبتور.

وكانت المحكمة الجزائية بالدمام قد أصدرت حكمًا يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام)، وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيرًا بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية