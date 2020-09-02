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بـ(الحزم) الهلال (خلّص).. النصر وصافة وهداف.. ومقعد الأهلي الآسيوي (يهتز).. والاتحاد وضعه متأرجح

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حمدالله وسع الفارق مع "قوميز".. في ختام الجولة 28 من دوري المحترفين

بـ(الحزم) الهلال (خلّص).. النصر وصافة وهداف.. ومقعد الأهلي الآسيوي (يهتز).. والاتحاد وضعه متأرجح

حسم الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الاستثنائي) للموسم الرياضي الحالي 2019-2020، قبل النهاية بمرحلتين، وتحديداً في الجولة 28 أمام الحزم، لكن الصراع على خطف بطاقة المقعد الآسيوي، وصراع الهروب من دائرة الهبوط لم يحسم بعد، سوى لفريق واحد وهو العدالة، الذي عدا لدوري الأولى - رسمياً -
"سبق" تقبل أوراق الجولة 28 ، وتسلط الضوء على أبرز التحولات في الجولة 29.

الهلال "خلص" .. والنصر وصافة
بعد أن حسم الهلال اللقب الاستثنائي ، بقي النصر ( الثاني - 60 نقطة ) وصيفاً، وبالتالي فإن النصر سيدخل المعترك الآسيوي بترتيب خاص ، بعد أن رمم صفوف الفريق بأكثر من صفقة محلية، حيث يطمح الأصفر إلى إعادة ذكريات المجد الآسيوي مجدداً واللعب في بطولة للأندية، وقبل ذلك اللعب في دور نصف نهائي مسابقة كأس الملك أمام الأهلي.

مقعد الأهلي الآسيوي.. والصراع الثلاثي
يتعثر الأهلي من مباراة لأخرى ( الثالث - 47 نقطة ) ، لكن الأمتار الأخيرة لا تحتمل أي تفريط في النقاط الست المتبقية ، خاصة أن الفارق النقطي بينه والثلاثي ( الوحدة ، الفيصلي، والرائد ) ضئيل ، وبالتالي فإن الجولتين المتبقيتين من عمر الدوري لا تقبلان أنصاف الحلول ، وحتى تكون أفضل إعداد لمسابقة كأس الملك ، ومن ثم الآسيوية .


سباق البطاقة الآسيوية
يشتد الصراع بين الثلاثي ( الوحدة والفيصلي والرائد ) ، من أجل خطف بطاقة المشاركة في دوري أبطال آسيا؛ حيث إن الفرصة لا زالت مواتية للجميع ، لذا من المتوقع أن يقاتل الثلاثي في الجولتين المتبقيتين من عمر الدوري من أجل خطف النقاط الـ6 .

العدالة ( ودع ).. والاتحاد يتألم
بات العدالة أول المغادرين - رسمياً- حيث لم يحصد في 28 جولة سوى 21 نقطة .
في المقابل يلزم الاتحاد 3 نقاط من المباراتين المتبقيتين له ، إذا ما أراد البقاء مع الكبار ، وتنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد (مفترق طرق) الجمعة المقبلة في جدة.

ولا زالت فرق (الحزم ، ضمك ، الفيحاء والفتح) تعيش في دائرة الخطر.

حمدالله يبتعد بـ27 هدفًا
ابتعد مهاجم وهداف النصر التاريخي "المغربي" عبد الرزاق حمدالله في صدارة الهدافين ( 27 هدفًا ) عن أقرب منافس له، وهو الفرنسي هداف الهلال "قوميز" بفارق ثلاثة أهداف ، وبقي هداف الأهلي " السوري " عمر السومة ثالثاً برصيد 18 هدفًا.


مباريات الجولة 29
الجمعة 4 سبتمبر:
أبها - الأهلي.
الفيحاء - العدالة.
الفتح - التعاون.
الرائد - الفيصلي.
الاتفاق - ضمك.
الاتحاد - النصر.
الوحدة - الهلال.
الشباب - الحزم.

بـ(الحزم) الهلال (خلّص).. النصر وصافة وهداف.. ومقعد الأهلي الآسيوي (يهتز).. والاتحاد وضعه متأرجح

بـ(الحزم) الهلال (خلّص).. النصر وصافة وهداف.. ومقعد الأهلي الآسيوي (يهتز).. والاتحاد وضعه متأرجح

بـ(الحزم) الهلال (خلّص).. النصر وصافة وهداف.. ومقعد الأهلي الآسيوي (يهتز).. والاتحاد وضعه متأرجح

بـ(الحزم) الهلال (خلّص).. النصر وصافة وهداف.. ومقعد الأهلي الآسيوي (يهتز).. والاتحاد وضعه متأرجح

بـ(الحزم) الهلال (خلّص).. النصر وصافة وهداف.. ومقعد الأهلي الآسيوي (يهتز).. والاتحاد وضعه متأرجح

بـ(الحزم) الهلال (خلّص).. النصر وصافة وهداف.. ومقعد الأهلي الآسيوي (يهتز).. والاتحاد وضعه متأرجح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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