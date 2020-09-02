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محافظ الليث يدشن "فرصة" لتمويل الأسر المنتجة في بني يزيد

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محافظ الليث يدشن "فرصة" لتمويل الأسر المنتجة في بني يزيد محافظ الليث يدشن "فرصة" لتمويل الأسر المنتجة في بني يزيد
وبنك التنمية الاجتماعية يخصص مليوني ريال لمدة 3 أعوام

محافظ الليث يدشن

دشن محافظ الليث، عمران الزهراني، محفظة "فرصة" التمويلية، المقدمة من جمعية "البر" الخيرية ببني يزيد، لدعم الأسر المنتجة، بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي، بنك التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، نايف عايد اليزيدي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، عبد الرحمن مليح اليزيدي.

وخصص بنك التنمية الاجتماعية، بموجب هذه الاتفاقية محفظة تمويلية بمقدار 2 مليون ريال، وتسري لمدة ثلاثة أعوام.

وتأتي المحفظة "فرصة"، لدعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بمركز بني يزيد والقرى التابعة له، ولخصوصية هذه المشاريع وطبيعتها التجارية وبيئة أصحابها الاجتماعية والاقتصادية وما يحتاجونه من خدمات دعم وتمويل ورعاية.

بالإضافة إلى أن جمعية بر بني يزيد، لديها برامج تنموية، وتعتبر من التجارب المحلية القابلة للتطوير ولترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس في توفير فرص عمل ذاتية من خلال تقديم خدمات متعددة منها الإقراض متناهي الصغر والرعاية.

وأصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم خدمات تنمية المشاريع متناهية الصغر وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية لأبناء الوطن، لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصة بهم وتعزيز الإنتاجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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