أخبار عاجلة

الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - إجمالي صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4 ملايين طن منذ بداية 2020 -
الأخبار - البرازيل تسجل 30168 إصابة و682 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة اليد رفقة السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية -
الأخبار - ألمانيا تهدد روسيا بعقوبات في قضية تسميم المعارض نافالني وتمهلها بضعة أيام لتقديم توضيحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجمع الصحي" بالقصيم يحقق "النطاق الأخضر" و"المركز الأول" على مستوى المملكة

Print
"التجمع الصحي" بالقصيم يحقق "النطاق الأخضر" و"المركز الأول" على مستوى المملكة "التجمع الصحي" بالقصيم يحقق "النطاق الأخضر" و"المركز الأول" على مستوى المملكة
في "تقييم المتسوق السري" وبعد تقدم مستشفيي "القوارة" و" الجواء"

حقق التجمع الصحي بالقصيم المركز الأول على مستوى المملكة، في مؤشرات الأداء العام للمنشآت الصحية بالمملكة في تقييم المتسوق السري من قبل وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية لشهر يوليو الماضي.

ويهدف التقييم للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية؛ كونه إحدى مبادرات منظومة وزارة الصحة للتحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتميّز التجمع الصحي بالقصيم بحصوله على النطاق الأخضر في مؤشر الأداء على مستوى المملكة وحيداً دون غيره من المنشآت الصحية الأخرى، وذلك ورود مستشفى عيون الجواء ومستشفى القوارة العام ضمن أفضل خمسة مستشفيات على مستوى المملكة في تقييم الأداء.

ويأتي حصول التجمع الصحي تأكيداً لحرصه على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية، ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة في كافة مكونات التجمع بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"صحة الرياض": تجهيز وتشغيل عيادات العيون في خمس مستشفيات طرفية

"صحة الرياض": تجهيز وتشغيل عيادات العيون في خمس مستشفيات طرفية

"صحة الرياض": تجهيز وتشغيل عيادات العيون في خمس مستشفيات طرفية

"صحة الرياض": تجهيز وتشغيل عيادات العيون في خمس مستشفيات طرفية

يحي الموجي يمتع ويسلطن محمود سعد بعزفه وغنائه للأغنية عيون القلب للمتألقة نجاة الصغيرة

يحي الموجي يمتع ويسلطن محمود سعد بعزفه وغنائه للأغنية عيون القلب للمتألقة نجاة الصغيرة

صحتك بالدنيا | طرق المحافظة على العيون أثناء التعليم - خشونة الركبة.. الأسباب والعلاج | حلقة كاملة

صحتك بالدنيا | طرق المحافظة على العيون أثناء التعليم - خشونة الركبة.. الأسباب والعلاج | حلقة كاملة

شبكة عيون الإخبارية