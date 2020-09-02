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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الكويتي

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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الكويتي وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الكويتي
خلال زيارته الرسمية للكويت

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الكويتي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، وزير خارجية دولة الكويت وزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكة والكويت وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة والعمل المشترك على تعزيز أواصرها ومضامينها في مختلف مجالاتها وأبعادها الاستراتيجية، كما تم بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة.


وأقام وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الكويتي مأدبة غداء؛ تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر اللقاء والمأدبة: الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ونائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد سليمان الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الكويتي السفير ضاري عجران العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة السفير الشيخ علي الخالد الصباح، وأعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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