مساهمون في البنك السعودي البريطاني يقررون بيع 25 مليون سهم

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الرياض- مباشر: أعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن تلقيهما إخطاراً من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي يتعلق بالبيع الثانوي المقترح لنحو 25 مليون سهم عادي في البنك السعودي البريطاني- ساب، تعادل نحو 1.25% من رأسمال البنك.

وذكرت الشركتين في بيان للسوق المالية السعودية، ستقوم كلا من شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية بدور مديري سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع.

ووافق تابعي مديري سجل الاكتتاب، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وجولدمان ساكس إنترناشونال، على الاستحواذ على الأسهم من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي بعد التسعير في عملية البيع، عن طريق صفقات خاصة (الصفقات المتفاوض عليها) والتي سيتم بيع الأسهم بعدها (بنفس السعر لكل سهم) بواسطة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ووجولدمان ساكس إنترناشونال للمستثمرين النهائيين عن طريق صفقات خاصة (صفقات متفاوض عليها) وفقًا للوائح ذات الصلة وعملية بناء سجل الأوامر المسرع ("البيع").

وأوضحت الشركتين أنه سيتم تسجيل الصفقة الأولى لبيع الأسهم لتابعي مديري سجل الاكتتاب والصفقة التي تليها لبيع الأسهم للمستثمرين النهائيين كصفقات منفصلة في السوق المالية السعودية "تداول" (مما ينتج عنه تسجيل ضعف حجم الصفقة في تداول).

وذكر البيان: "سيتم بدء إجراءات البيع فورًا بعد هذا الإعلان."

وتابع البيان: "يتم البيع للمؤسسات المشترية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بما يشمل المستثمرين المؤسسيين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة إس المندرجة تحت قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، بصيغته المُعدلة ("قانون الأوراق المالية") وللمؤسسات المؤهلة المشترية في الولايات المتحدة وفقًا للقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية".

وبموجب شروط البيع، وافق كل من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي على عدم التصرف في أي أسهم متبقية يمتلكانها في الشركة لمدة لا تقل عن 90 يومًا؛ ولن ينطبق ما سبق على بيع الأسهم ضمن عملية البيع الموضحة أعلاه؛ أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية للشركة بواسطة ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي، باستثناء البيع أو نقل الملكية التي تتعلق بطرح عام للأوراق المالية، بشرط أن يكون أحد الشروط لأي بيع أو نقل ملكية (باستثناء البيع أو نقل الملكية للشركة) أن يقدم البائع أو المنقول له الملكية تعهد خطي لسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وجولدمان ساكس إنترناشونال (بالصيغة والمحتوى المقبولين لسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وجولدمان ساكس إنترناشونال) بالالتزام بالقيود المفروضة أعلاه على ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي لمدة حظر التصرف المتبقية.

ويظل نقل الأسهم خاضعًا لنتائج عملية بناء سجل الأوامر المسرع، وتنفيذ الصفقات الخاصة (الصفقات المتفاوض عليها) مع المستثمرين النهائيين المحتملين والتسوية الناجحة لتلك الصفقات. ستعلن شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن أي تطورات جوهرية أخرى بما في ذلك عدد الأسهم (في حال وجدت) التي يتم بيعها وسعر البيع .

كشفت وزارة المالية الهولندية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عن بيع كافة أسهمها المتبقية في البنك السعودي البريطاني، بنحو ما يزيد عن 75 مليون سهم، وذلك منذ أن أعلنت عن نيتها التخلي عن حصتها بشكل تدريجي في 22 مايو/ أيار 2019 بسعر 28 ريال للسهم.

وكانت هولندا حصلت على حصتها في البنك مع تأميم العمليات الهولندية لبنك فورتيس البلجيكي في العام 2008، بعد عام من استحواذ فورتيس على أجزاء كبيرة من بنك إيه.بي.إن إمرو الهولندي، وفقاً لرويترز.

وأعلن كل من البنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك الأول، في يونيو/ حزيران 2019، عن تنفيذ صفقة الاندماج بين البنكين، بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

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