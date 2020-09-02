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"كورونا" يتسلل إلى مخيم مكتظ باللاجئين في اليونان

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"كورونا" يتسلل إلى مخيم مكتظ باللاجئين في اليونان "كورونا" يتسلل إلى مخيم مكتظ باللاجئين في اليونان
السلطات تتبع مخالطي المصاب

ذكر مسؤولان في وزارة الهجرة، اليوم (الأربعاء)، أن اليونان سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مخيم موريا المُكتظ على جزيرة ليسبوس.

من ناحيته بيّن أحد المسؤولين أن طالب لجوء يبلغ من العمر 40 عاماً جرى عزله، بعد أن أظهرت التحاليل إصابته بالفيروس.

وأضاف أن السلطات تعمل على تتبع مخالطيه، وفقاً لـ"رويترز".

وانتقدت منظمات الإغاثة مرارًا منشأة موريا، التي تؤوي 13 ألف مهاجر بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

وسجلت اليونان 10.524 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الإصابة الأولى في فبراير (شباط)، وسجلت 271 وفاة مرتبطة بالمرض.وزارة الهجرة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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