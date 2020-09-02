تعليق دوام 150 طالبا وطالبة ثانوية عامة خالطوا مصابة بالفيروس في البقعة

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جي بي سي نيوز:- قال مصدر في وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، إنه تقرر تعليق دوام 150 طالبا وطالبة في مرحلة الثانوية العامة، بعد مخالطتهم طالبة أعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء في لواء عين الباشا، التابع لمحافظة البلقاء.

وأضاف أن "الطالبة التي اكتشفت إصابتها واظبت على أخذ دروس تقوية في مركز ثقافي في مخيم البقعة، الذي تقطن فيه".

وبيّن المصدر أن الوزارة "تواصلت مع جميع الطلبة الذين واظبوا على أخذ دروس في المركز الثقافي وطلبت منهم عدم الالتحاق بالدوام المدرسي، ودعتهم للمجيء إلى المركز لتمكين فرق التقصي الوبائي من أخذ عينات كورونا منهم ومتابعة من خالطهم".

وأشار إلى أن "طلاب الثانوية العامة الملتحقين في المركز الثقافي هم من مدارس متعددة في اللواء" ، وفقا "لـ "المملكة"" .

وأوضح المصدر أن "طلاب الثانوية العامة بما فيهم الطالبة المصابة بالفيروس لم يلتحقوا الثلاثاء بالدوام المدارسي، كون صف الثانوية العامة من الصفوف الزوجية التي تلتحق بالداوم الأربعاء، بعد أن التحق الصفوف الفردية بالمدارس الثلاثاء".

محافظ البلقاء نايف الهدايات، أعلن الثلاثاء ، تسجيل إصابة الطالبة بالفيروس، موضحا أن "الطالبة مخالطة لإصابة معلن عنها سابقا وجرى نقلها إلى مناطق الحجر في البحر الميت بعد تأكيد إصابتهما وفق البروتوكول الصحي المتبع.

وأشار إلى أن، الفرق المعنية عزلت أماكن سكن المصابة، بناء على توصية من مديرية الأمراض السارية؛ تفاديا لانتشار الفيروس، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتأمين دورية ثابتة على منازل المصابة؛ لضمان عدم دخول وخروج أي شخص للمنزل.

وأعلن الأردن، في موجز إعلامي الثلاثاء صادر عن وزارة الصحة، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 59 حالة محلية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2097.