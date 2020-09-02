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الإمارات تستأنف نشاطها الكروي بعد توقف دام 173 يوما

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الإمارات تستأنف نشاطها الكروي بعد توقف دام 173 يوما الإمارات تستأنف نشاطها الكروي بعد توقف دام 173 يوما
من دون جمهور.. وبإجراءات احترازية صارمة

الإمارات تستأنف نشاطها الكروي بعد توقف دام 173 يوما

تنطلق غدًا مسابقة كأس الرابطة لكرة القدم في الإمارات، بعد توقف دام لـ 173 يومًا، خلف أبواب موصدة ووسط بروتوكول طبي صارم، بسبب تفشي المستجد، بإقامة ثلاث مباريات ضمن المرحلة الأولى، تجمع اتحاد كلباء مع فريق الجزيرة، وشباب الأهلي مع الظفرة، والفجيرة مع عجمان، وتستكمل بعد غد الخميس بلقاءات حتا مع بني ياس، والعين مع خورفكان، والوحدة مع الوصل.

وتوقف نشاط كرة القدم في الإمارات منذ 15 مارس الماضي، قبل أن يقرر الاتحاد الإماراتي في 14 يونيو إلغاء الدوري بعد استكمال 19 مرحلة منه، كما تم إلغاء نهائي مسابقة الكأس الذي كان سيجمع العين مع الظفرة.

وستقام مباريات كأس الرابطة وجميع منافسات موسم 2020-2021 بغياب الجمهور حتى إشعار آخر، وسط بروتوكول طبي صارم واعتماد إجراءات تعقيم تشمل غرف تبديل الملابس، والكرات، وقوائم المرمى، ورايات الزوايا الركنية، ولوحات التبديلات.

كما فرض البروتوكول ارتداء الموجودين في الملعب للكمامات الطبية، ما عدا اللاعبين المشاركين في الإحماء والمباراة، وحكام الساحة، كما تم منع اللاعبين من الاحتفال بتسجيل الأهداف، وتبادل القمصان.الإمارات كأس الرابطة لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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