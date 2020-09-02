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اختتام دورة الرخصة الآسيوية B في خمس مدن بمشاركة 110 مدربين

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شهدت عدداً من المحاضرات النظرية والعملية

اختتام دورة الرخصة الآسيوية B في خمس مدن بمشاركة 110 مدربين

اختتمت دورة الرخصة الآسيوية B والتي أقيمت في توقيت واحد بـ 5 مدن، هي الرياض، جدة، الدمام، جازان، المدينة المنورة وبمشاركة 110 مدربين.

وأقيمت الدورة على جزأين، حيث عُقد الجزء الأول في الفترة من 10-21 يناير الماضي، فيما أقيم الجزء الثاني في الفترة من 21 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

وشهد ختام الدورة حضور رئيس الاتحاد ياسر المسحل، حيث حضر بدورة الرياض، والتي أقيمت بجامعة الملك سعود، فيما حضر ختام الدورة بجدة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، عضو مجلس الإدارة عبدالله كبوها، وحضر بالدمام في نادي القادسية والنادي الرياضي بالحرس الوطني في القطاع الشرقي، عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز العفالق، وحضر في المدينة المنورة في ملعب الأمير محمد عبدالعزيز، عضو مجلس الإدارة بندر الأحمدي، فيما مثّل الاتحاد في جازان مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم الرياني.

يُذكر أن دورة الرخصة الآسيوية B شهدت عدداً من المحاضرات النظرية والعملية العلمية، حيث حاضر في الدورة المحاضرون السعوديون بندر الأحمدي، عباس غلام، خالد الفرحان، خالد الطمرة، يوسف الغدير، محمد الدشيشي، سمير هلال، محمد العبدلي، فهد مدهش، مشبب الحكيم والمحاضر الدولي الإنجليزي ستيف روتار، كما حاضر في إصابات الملاعب استشاري جراحة العظام والطب الرياضي الدكتور ماجد السليمان، وفي جوانب اللياقة حاضر الدكتور منصور الصويان والكابتن هاني بغلف والكابتن حسن مجرشي، فيما أشرف على الدورات مدير التعليم في الاتحاد وعضو هيئة التعليم في الاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف.

اختتام دورة الرخصة الآسيوية B في خمس مدن بمشاركة 110 مدربين

اختتام دورة الرخصة الآسيوية B في خمس مدن بمشاركة 110 مدربين

دورة الرخصة الآسيوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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