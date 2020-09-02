افتتاح الملحقية التجارية السعودية في المغرب

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لتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، أمس؛ الملحقية التجارية السعودية في المغرب، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية فيصل بن زيد المهناء الذي باشر مهام أعماله.

وأكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن افتتاح الملحقية التجارية يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، كما يمثل امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز التواجد التجاري للمملكة في الأسواق الخارجية.

وتتولى الملحقية التجارية مهام تمكين النفاذ للصادرات السعودية وجذب الاستثمارات إلى المملكة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في تحقيق ذلك، وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للقطاع الخاص التي تتضمّن التشريعات والفرص التجارية والفعاليات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن سعد الغريري