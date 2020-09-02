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متحدث "الصحة": من الضروري التعامل مع #كورونا بتوازن

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متحدث "الصحة": من الضروري التعامل مع #كورونا بتوازن متحدث "الصحة": من الضروري التعامل مع #كورونا بتوازن
قال: تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل الجائحة

متحدث

قال متحدث "الصحة" اليوم: إنّ تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنه من الضروري التعامل مع جائحة #كورونا بتوازن.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري عن تطورات في المملكة: على المصاب بـ#كورونا ألا يفرِط بالقلق، وأن يحرص على الخدمات الصحية.

وتابع: قد تنتقل العدوى من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، ويجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية حتى للمتعافين من كورونا.متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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