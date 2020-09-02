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"الجزائية المتخصصة" تصدر أحكامها على خلية الدالوه.. حد الحرابة على 7 متهمين

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"الجزائية المتخصصة" تصدر أحكامها على خلية الدالوه.. حد الحرابة على 7 متهمين "الجزائية المتخصصة" تصدر أحكامها على خلية الدالوه.. حد الحرابة على 7 متهمين
أحكام بالسجن لمدة 75 عاماً بحق ثلاثة متهمين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم ‏الابتدائي على أعضاء خلية الدالوه الإرهابية، والذي تضمن الحكم بحد الحرابة على 7 متهمين، وأحكام بالسجن لمدد تصل إلى 75 عاماً بحق ثلاثة متهمين، فيما تم إرجاء الحكم على اثنين من المتهمين؛ لتغيبهما عن جلسة النطق بالحكم.

وتفصيلاً، انتهت المحكمة في حكمها عليهم إلى الحكم على كل من ‏المتهم الأول والثاني والثالث والرابع ‏بإقامة حد الحرابة، ‏مع اقتراح عقوبة القتل والصلب بحدود في حقهم، وعقوبة القتل تحيط بما دونها من العقوبات.

كما قررت المحكمة الحكم على المتهمين السادس والسابع والثاني عشر بإقامة حد الحرابة، ‏مع اقتراح عقوبة القتل في حقهم وعقوبة القتل تحيط بما دونها من العقوبات، ‏وتضمنت الأحكام الحكم على كل من الثامن والعاشر والحادي عشر ‏بسجن كل واحد منهم؛ لما ثبت بحقه من التهم ‏25 ‏عاماً ابتداءً من تاريخ توقيف كل منهم على ذمة القضية.

وتضمن الحكم على المدعى عليهم في هذه القضية مصادرة الأسلحة والذخائر ‏المضبوطة بحوزتهم، ‏ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والأموال التي ضبطت بحوزتهم ‏عدا جهاز الجوال المضبوط مع المتهم 11.

وأرجأت ‏المحكمة الحكم ‏بحق المتهمين الخامس والتاسع؛ نظراً لتغيبهما عن جلسة الإعلان عن الحكم وذلك وفقاً للأنظمة.المحكمة الجزائية المتخصصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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