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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعم الطلاب والطالبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي في التعليم عن بعد بـ1000 ريال

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعم الطلاب والطالبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي في التعليم عن بعد بـ1000 ريال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعم الطلاب والطالبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي في التعليم عن بعد بـ1000 ريال

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعم الطلاب والطالبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي في التعليم عن بعد بـ1000 ريال

رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من مبلغ 120 ريالاً إلى مبلغ 1000 ريال؛ وذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي؛ للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد.

يأتي هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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