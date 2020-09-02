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مرعب.. شاهد ما حدث لحظة هبوط طائرة على طريق سريع

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فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لحظة هبوط طائرة على طريق سريع مرعب.. شاهد ما حدث لحظة هبوط طائرة على طريق سريع
أثناء مناورات لمقاتلات سلاح الجو الأوكراني

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لحظة هبوط طائرة على طريق سريع

كانت طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي سو-27" تستعد للهبوط على أحد الطرق السريعة خارج العاصمة الأوكرانية كييف، حين وقع تصادم مروع كاد ينتهي بكارثة.

وقالت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الإلكترونية، إن الحادث وقع يوم 27 أغسطس الماضي، على الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة كييف بمدينة شوب غربي أوكرانيا، حين كانت مقاتلات سلاح الجو الأوكراني تتدرب على عمليات الهبوط الصعبة والاضطرارية على مدرج غير مخصص للهبوط على الطرق السريعة، كجزء من مناورات الهبوط في حالات الطوارئ.

وفي الفيديو الذي تم تبادله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر طائرتان مقاتلتان وهما تحاولان الهبوط على طريق "M06" السريع، فتخطئ إحداهما حساب نقطة الهبوط الصحيحة، حتى كادت أن تهبط على رؤوس الأفراد وسيارات الشرطة، أما مقاتلة "سوخوي سو-27" فقد اصطدمت بإحدى إشارات المرور، وخلعتها من العمود، ثم التصقت اللوحة الحديدية بجزء من الطائرة، وهو ما كاد أن ينتهي بكارثة مميتة.

وأشارت "بيزنس إنسايدر" إلى أنه في الأيام التي سبقت التدريب، تمت إزالة مواقف الحافلات وأعمدة الإنارة عن الطريق مؤقتاً، كما قام عمال تنظيف الطرق بتمشيط المسافات التي تمتد لعدة كيلومترات لالتقاط الحطام الذي تخلفه المركبات الثقيلة عادة على الطريق، وأطلقت إضاءات براقة لإخافة الطيور التي يمكن أن تشكل خطراً على الطائرة وأبعادها. طائرة مقاتلة سوخوي سو-27

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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