أخبار عاجلة

الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - إجمالي صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4 ملايين طن منذ بداية 2020 -
الأخبار - البرازيل تسجل 30168 إصابة و682 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة اليد رفقة السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية -
الأخبار - ألمانيا تهدد روسيا بعقوبات في قضية تسميم المعارض نافالني وتمهلها بضعة أيام لتقديم توضيحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سكان حي الموظفين بأبها: 8 سنوات في انتظار تجهيز المواقف.. دون جدوى

Print
"الأمانة": جميع الطلبات تدرج ضمن بيانات محددة لحين توفر الاعتمادات المالية

سكان حي الموظفين بأبها: 8 سنوات في انتظار تجهيز المواقف.. دون جدوى

شكا عدد من سكان مخطط 215 بحي الموظفين في أبها من عدم تسوية وسفلتة المواقف الخاصة بالمخطط بالرغم من مراجعة الأمانة منذ عام 1433.

وذكر المواطن ظافر الأسمري، أنه مع مجموعة من المتضررين قاموا بتقديم طلب عمل جدار استنادي وسفلتة لمواقف سيارات أمام منازلهم الواقعة في حي الموظفين بأبها "مخطط ٢١٥".

وأكد "الأسمري": تقدمنا بطلب لأمانة منطقة عسير عام ١٤٣٣ بالرقم ١٨٠٠٧ في 22/ 5/ 1433، ودرس الطلب وتقرر عمل الجدار والسفلتة، لكنه لم ينفذ حتى تاريخه، بالرغم من المراجعات والبلاغات المستمرة ولكن دون جدوى.

وطالب الأهالي بسرعة تنفيذ الجدار الاستنادي والسفلتة لما ترتب عليهم من ضرر؛ لكون المواقف هي المتنفس الوحيد لمنازلهم، علماً بأنها موجودة في المخطط.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري: إن الأمانة تود أن توضح أنها حريصة على توفير الخدمات لجميع المواطنين بما في ذلك طلبات السفلتة، وذلك يتم بناءً على ما يخصص لهذه الأمانة من اعتمادات مالية.

وأكد "الشهري" أن الإدارة المختصة تقوم بدراسة جميع الطلبات التي ترد للأمانة، وتدرج ضمن بيانات الطلبات لحين توفر الاعتمادات المالية.

سكان حي الموظفين بأبها: 8 سنوات في انتظار تجهيز المواقف.. دون جدوى

حي الموظفين أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجزائية" تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة

"الجزائية" تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة

"هدف" للقيادة تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدربًا

"هدف" للقيادة تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدربًا

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

شبكة عيون الإخبارية