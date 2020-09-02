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جمعية مكافحة السرطان تقدم أكثر من 7 آلاف خدمة لمستفيديها بتكلفة 6 ملايين ريال

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خلال النصف الأول من عام 2020م.. وتضمنت البرامج وأنشطة ونشر الوعي بالسرطان

جمعية مكافحة السرطان تقدم أكثر من 7 آلاف خدمة لمستفيديها بتكلفة 6 ملايين ريال

واصلت الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان تقديم خدماتها المختلفة، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة المتبعة التي تهدف للمحافظة على صحة وسلامة الجميع؛ وذلك لمساعدة المرضى ومساندتهم من خلال البرامج العديدة والخدمات المتنوعة التي تعمل عليها الجمعية.

وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة من قبل الجمعية في برنامج الدعم المادي 2603 خدمات، بمبلغ 4.227.900 ملايين ريال، وفي برنامج النقل 2078 خدمة، بمبلغ 1.190.273 ريال، وفي برنامج إسكان المرضى 2698 خدمة، بمبلغ 928.860 ريال، وفي برنامج علاج المرضى 21 خدمة، بمبلغ 212.019 ريال، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى خلال النصف الأول من عام 2020م.

ولم يقتصر دور الجمعية على تقديم الخدمات والبرامج والأنشطة فقط، بل أخذت على عاتقها مسؤولية نشر الوعي والتثقيف بمرض السرطان ومسبباته وطرق الوقاية منه، عبر منصاتها المختلفة لتوسيع نطاق خدماتها واستفادة أكبر شريحة ممكنة من مرضى السرطان للحد من انتشار هذا المرض.

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من 180 ألف خدمة للمرضى، ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070)، للتبرع بمبلغ عشرة ريالات، وللتبرع بمبلغ 12 ريالاً شهرياً إرسال الرقم "1" إلى الرقم 5070.

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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