"مؤسسة النقد": يجب المحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية

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حذرت من أن ممارسات الاحتيال المالي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها رصدت خلال الفترة الماضية العديد من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، التي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال استخدام اسم مؤسسة النقد، وإشعاره بوجود مبالغ مالية أو حقوق لدى المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين.

وأشارت إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.

وأعربت المؤسسة عن أملها -حرصاً على سلامة التعاملات المالية وعملاء المؤسسات المالية- في استقاء المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية.مؤسسة النقد السعودي ساما