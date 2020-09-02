أخبار عاجلة

الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - إجمالي صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4 ملايين طن منذ بداية 2020 -
الأخبار - البرازيل تسجل 30168 إصابة و682 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة اليد رفقة السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية -
الأخبار - ألمانيا تهدد روسيا بعقوبات في قضية تسميم المعارض نافالني وتمهلها بضعة أيام لتقديم توضيحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مؤسسة النقد": يجب المحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية

Print
"مؤسسة النقد": يجب المحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية "مؤسسة النقد": يجب المحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية
حذرت من أن ممارسات الاحتيال المالي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها رصدت خلال الفترة الماضية العديد من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، التي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال استخدام اسم مؤسسة النقد، وإشعاره بوجود مبالغ مالية أو حقوق لدى المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين.

وأشارت إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.

وأعربت المؤسسة عن أملها -حرصاً على سلامة التعاملات المالية وعملاء المؤسسات المالية- في استقاء المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية.مؤسسة النقد السعودي ساما

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجزائية" تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة

"الجزائية" تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة

"هدف" للقيادة تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدربًا

"هدف" للقيادة تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدربًا

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

شبكة عيون الإخبارية