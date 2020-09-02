أخبار عاجلة

الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - إجمالي صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4 ملايين طن منذ بداية 2020 -
الأخبار - البرازيل تسجل 30168 إصابة و682 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة اليد رفقة السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية -
الأخبار - ألمانيا تهدد روسيا بعقوبات في قضية تسميم المعارض نافالني وتمهلها بضعة أيام لتقديم توضيحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الليرة التركية تواصل الهبوط.. و"المركزي" يدعمها بإجراءات غير رسمية

Print
الليرة التركية تواصل الهبوط.. و"المركزي" يدعمها بإجراءات غير رسمية الليرة التركية تواصل الهبوط.. و"المركزي" يدعمها بإجراءات غير رسمية
سجلت 7.3790 مقابل الدولار

الليرة التركية تواصل الهبوط.. و

هبطت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، فيما يدرس مستثمرون ما إذا كانت خطوات التشديد النقدي غير الرسمية، التي تبناها البنك المركزي بلغت نهايتها، بعدما لم يطرأ تغير على تكلفة التمويل مقارنة باليوم السابق.

وسجلت الليرة 7.3790 مقابل الدولار بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 7.3750 أمس، وفقدت العملة قرابة 19 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، وفقاً لـ"رويترز".

ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي، الذي يبلغ حاليا 8.25 بالمائة سعياً لدعم العملة.

ونتيجة خطوات التشديد، ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تدريجياً على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى 10.15 بالمائة يوم الثلاثاء من 7.34 بالمائة في 16 يوليو.الليرة التركية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجزائية" تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة

"الجزائية" تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة

"هدف" للقيادة تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدربًا

"هدف" للقيادة تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدربًا

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

شبكة عيون الإخبارية