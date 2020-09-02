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"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية المستمرة حتى 8 مساء

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"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية المستمرة حتى 8 مساء "مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية المستمرة حتى 8 مساء
أكد ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السباحة بالتجمعات المائية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، خاصةً على المرتفعات الجبلية تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى ما يصاحب هذه التقلبات الجوية من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه شمالية غربية إلى غربية بالأجزاء الشمالية وجنوبية غربية إلى جنوبية على الأجزاء الجنوبية تصل سرعتها من 18-40 كلم/ساعة وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، مع تدنٍّ في مدى في الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد "الغامدي" أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.الدفاع المدني أمطار جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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