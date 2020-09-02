أخبار عاجلة

الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - إجمالي صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4 ملايين طن منذ بداية 2020 -
الأخبار - البرازيل تسجل 30168 إصابة و682 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة اليد رفقة السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية -
الأخبار - ألمانيا تهدد روسيا بعقوبات في قضية تسميم المعارض نافالني وتمهلها بضعة أيام لتقديم توضيحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الرميحي": كلمة الملك حمد عكست مشاعر كل بحريني وعربي أصيل تجاه

Print
"الرميحي": كلمة الملك حمد عكست مشاعر كل بحريني وعربي أصيل تجاه السعودية "الرميحي": كلمة الملك حمد عكست مشاعر كل بحريني وعربي أصيل تجاه
عدّ العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكتين أنموذجًا للتضامن والتكامل

أكد وزير الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي أن كلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التي أكد فيها "أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، هي كلمة قائد حكيم ترجمت مشاعر كل مواطن بحريني وعربي تجاه الدور القيادي الأخوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأبرز في تصريح صحفي الحرص المشترك لملك البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التكامل بين الشقيقتين وأنه يعد منهاجًا لعمل مختلف قطاعات الدولة تحقيقًا للأهداف المشتركة.

وعدّ العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكتين التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، أنموذجًا دوليًا للعلاقات الثنائية القائمة على الأخوة والتضامن والتكامل والوحدة لتحقيق الخير والرخاء لشعوب ودول المنطقة.

وشدد وزير الإعلام البحريني على أن المملكة العربية السعودية لطالما أثبتت عبر تاريخها العريق أنها ميزان العدل والحكمة، والحامي الأول لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وقال: وما الوقوف إلى جانب الشقيقة الكبرى في السراء والضراء إلا وقوفًا إلى جانب الحق وتغليبًا للخير ودحرًا للشر، وهي الأسس الراسخة التي بُنيت عليها العلاقات بين المملكتين عبر التاريخ.المملكة العربية السعودية البحرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

"أرامكو السعودية" تستعرض 6 نماذج من مبادرات المواطنة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية

"أرامكو السعودية" تستعرض 6 نماذج من مبادرات المواطنة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

شبكة عيون الإخبارية