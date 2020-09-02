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"نيوم": سنصبح عاصمة عالمية لصناعة الإعلام ومركزاً رائداً للابتكار في التقنية الافتراضيّة

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"نيوم": سنصبح عاصمة عالمية لصناعة الإعلام ومركزاً رائداً للابتكار في التقنية الافتراضيّة "نيوم": سنصبح عاصمة عالمية لصناعة الإعلام ومركزاً رائداً للابتكار في التقنية الافتراضيّة
المشروع يكشف أن قيمة السوق العالمية لتقنيات الواقع المعزّز 570 مليار دولار بحلول 2025

قال مشروع "نيوم" إنه يتوقع أن تبلغ قيمة السّوق العالميّة لتقنيّات الواقع المعزّز والواقع الافتراضيّ 570 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأضاف حساب المشروع الرسمي على "تويتر"، اليوم: ستصبح نيوم عاصمة عالميّة لصناعة الإعلام ومركزاً رائداً للابتكار في التّقنية الافتراضيّة الّتي ستقدّم مفهوماً جديداً لتقنيّات الترفيه.

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب ، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية. نيوم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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