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واشنطن تنتقد مخاوف منظمة الصحة بشأن اعتماد لقاح لكورونا دون اجتياز التجارب

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واشنطن تنتقد مخاوف منظمة الصحة بشأن اعتماد لقاح لكورونا دون اجتياز التجارب واشنطن تنتقد مخاوف منظمة الصحة بشأن اعتماد لقاح لكورونا دون اجتياز التجارب
البيت الأبيض: سنواصل التعاون مع شركائنا الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس

واشنطن تنتقد مخاوف منظمة الصحة بشأن اعتماد لقاح لكورونا دون اجتياز التجارب

انتقد البيت الأبيض مخاوف عبّرت عنها منظمة الصحة العالمية بعدما صرح مسؤول صحة أمريكي، بأنه قد تتم الموافقة على لقاح لفيروس كورونا دون أن يستكمل التجارب كافة.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع شركائنا الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس، لكن لن نتقيد بمنظمات متعددة الأطراف تسيطر عليها منظمة الصحة العالمية التي يسودها الفساد والصين".

وأضاف: "الرئيس دونالد لن يدخر جهداً لضمان اجتياز أي لقاحات جديدة للاختبارات بكل دقة".

جاءت هذه التصريحات بعد أن حذّر مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من أن المسارعة إلى توزيع أي لقاح على نطاق واسع قد تنطوي على مخاطر.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة ترامب لن تشارك في الجهود العالمية لابتكار وتصنيع وتوزيع لقاح للفيروس بسبب مشاركة المنظمة.

ووفق " اليوم" قالت "الصحة العالمية" في الآونة الأخيرة، إن نحو 172 دولة تشارك في خطتها للقاح كوفيد-19 لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وأثمرت الجهود الدولية لتطوير لقاح لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يربو على 851 ألف شخص، عن لقاحات عدة تمر بتجارب المرحلة الأخيرة.

ولا يوجد أي لقاح معتمد لفيروس كورونا حتى الآن باستثناء ذلك الذي سجلته روسيا الشهر الماضي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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