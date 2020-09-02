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"هدف" للقيادة تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدربًا
-
الأحد 06 سبتمبر 2020 02:15 مساءً
هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:15 مساءً
41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:15 مساءً
إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة
-
الأحد 06 سبتمبر 2020 02:15 مساءً
أزاي أثر ارتفاع أسعار الذهب في مصر على تجار الصاغة؟
-
الأحد 06 سبتمبر 2020 02:12 مساءً
"فيديو إباحي يثير أزمة ".. اليونيسف تستبعد يايا توريه من مباراة خيرية
-
الأحد 06 سبتمبر 2020 02:12 مساءً
الصحة العالمية" تحدد 8 نصائح مهمة حول عودة الطلاب للمدارس"
-
الأحد 06 سبتمبر 2020 02:12 مساءً
الفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان أدعولى خايف من وقفتنا قدام ربنا
-
الأحد 06 سبتمبر 2020 02:07 مساءً
نشرة الظهيرة..كورونا يستهدف الجهاز الهضمي.. ورمضان صبحي يظهر مع بيراميدز غدا
-
الأحد 06 سبتمبر 2020 02:07 مساءً
كيكة يثير الجدل.. هل تحول بدر خلف إلى أنثى؟
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
السيسي يتابع تفاصيل الجامعات الأهلية.. والصحة تكشف خطتها الوقائية مع بدء الدراسة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:32 صباحاً
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