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الأردن : 59 اصابة محلية بفيروس كورونا و 4 حالات خارجية

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الأردن : 59 اصابة محلية بفيروس كورونا و 4 حالات خارجية الأردن : 59 اصابة محلية بفيروس كورونا و 4 حالات خارجية

جى بي سي نيوز :- سجِّلت اليوم (63) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (59) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (54) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (52) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان تحت الاستقصاء.
- (4) حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
- حالة في محافظة جرش، تحت الاستقصاء.
- (4) حالات خارجيّة، وهي لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2097) حالة.
- سُجّلت (56) حالة شفاء هذا اليوم، (30) في مستشفى الأمير حمزة، و(25) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(1) في مستشفى الملكة علياء.
- تمّ إجراء (10861) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (839241) فحصاً.

إجراءات أخرى:
- في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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