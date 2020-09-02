مصر.. الأزهر يدين بشدة اعتداء قوات الاحتلال على مُسِن فلسطيني: محتل غاشم

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قال: نعبّر عن كامل تضامننا مع هذا البطل الذي يدافع عن أرضه متشبثاً بعَلم بلاده

أدان الأزهر الشريف بمصر -بشدة- الاعتداء الوحشي الذي قام به بعض جنود الكيان الصهيوني على مُسِن فلسطيني، أمس الثلاثاء، في أثناء قمع وقفة مندّدة بالاستيطان على أراضي بلدتَي جبارة وشوفة بمحافظة طولكرم- شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الأزهر، عن كامل تضامنه مع هذا البطل الذي يدافع عن أرضه، متشبثاً بعَلم بلاده، ضد المحتل الغاشم، الذي لا يدرك قيمة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مؤكداً موقفه الرافض لسياسات الاحتلال الصهيوني في التعامل مع الشعب الفلسطيني المقهور الذي يُستباح عرضه ودمه وتُنهب مقدراته وتنتهك مقدساته.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" دعا الأزهر الشريف، جميع القوى والمنظمات الدولية، إلى إدانة ومنع تلك الاعتداءات المتكررة، مجدداً تضامنه مع نضال أبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في مواجهة تلك الاعتداءات. فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي الأزهر الشريف مصر