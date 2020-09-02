لجنة توطين الوظائف بنجران عقب جولات ميدانية: النسبة 46%

★ ★ ★ ★ ★

ضبط 4 مخالفات بحق عدد من المنشآت وحصر 12 فرصة عمل

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية؛ للتأكد من قرارات التوطين الجديدة التي بدأ التطبيق الفعلي لها مطلع العام الحالي بنسبة 70%.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 38 محلًّا متنوع الأنشطة، وبلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 39 موظفًا، و45 عاملًا وافدًا من مختلف الجنسيات، وتم ضبط 4 مخالفات توطين بحق عدد من المنشآت، وحصر 12 فرصة عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وبيّن الدوسري أن نِسَب التوطين في هذه الأنشطة بلغت أكثر من 46%، داعيًا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين؛ تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية