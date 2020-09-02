أمير منطقة المدينة يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع مائية بحضور وزير "البيئة"

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الرياض – مباشر: دشن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من المشاريع المائية ووضع حجر الأساس لبعضها، إلى جانب أعمال المؤسسة العامة للري، بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من مسؤولي الشركة الوطنية للمياه بالمنطقة، عبر الاتصال المرئي.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في بيان لها، إن المؤسسة العامة للري تعمل على إدارة وتشغيل وصيانة الري للمزارع في المدينة المنورة، باستخدام أحدث طرق الري باستغلال وتدوير المياه المعالجة ثلاثياً في محطات وزارة البيئة والزراعة والمياه، إلى جانب المياه الجوفية بعد استخلاصها بطرق صحيحة مطابقة للمواصفات والمقاييس من مواقع مدروسة بعناية، للحفاظ على المزارع وأشجار النخيل، كونها تُمثل جزءاً مهماً من الهوية التاريخية والثقافية للمدينة ورافداً اقتصادياً نوعياً.

وأضافت الوزارة، أن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وضع حجر الأساس لمشروع استكمال استخدام المياه المُعالجة في المرحلة الأولى.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان، أهمية تسخير إمكانات المشروع بما يتجانس مع أعمال المؤسسة العامة للري على مستوى المنطقة في تحقيق الاستدامة المائية والحفاظ على البيئة ومزارع النخيل في حاضرة المدينة وأطرافها، وإنهاء الإشكاليات التي تعاني منها بعض المزارع والمتمثلة في نُدرة المياه، والعمل على تأمينها من مصادر موثوقة بصورة مستدامة.

وأشار أمير منطقة المدينة المنورة، إلى أن الجهات المعنية في المنطقة تعمل على تطبيق الإجراءات التي تحد من تحويل مزارع النخيل إلى مواقع عمرانية، والمساهمة من خلال حزمة من المشاريع النوعية المبتكرة في قطاع الري لتعزيز التنمية الزراعية وتعظيم أثرها الاقتصادي.

ومن جهته، قال وزير البيئة والمياه والزراعة، إن هذه المشاريع الجديدة تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف عبدالرحمن الفضلي، أن الوزارة تعمل بقطاعاتها كافة، على تنفيذ عدد آخر من المشاريع والمبادرات التي سترى النور حسب المواعيد التعاقدية ووفقاً للبرامج والخطط الرامية إلى تطوير هذه الخدمات وذلك من أجل تعظيم الفوائد من الموارد ورفع مستوى الأداء، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار الفضلي، إلى أن منطقة المدينة المنورة سوف تشهد تدشين ووضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع ضمن منظومة البيئة والمياه والزراعة، حيث تعمل وبمشاركة القطاع الخاص على تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية الهامة لمنطقة المدينة المنورة.

ويتضمن مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة الذي ينفذ على 4 مراحل متتالية، الاستفادة من المياه التي تنتجها محطة المعالجة الثلاثية لخدمة 300 مزرعة كمرحلة أولى، فيما ستخدم المرحلة الثانية المنتزه البري ومزارع النخيل الواقعة في شمال المدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم استكمال المرحلة الثالثة من المشروع إلى منتزه أبو الجود ومنتزه البيضاء، في حين تُستكمل المرحلة الرابعة المستقبلية حتى تصل خدمات المياه المعالجة إلى المندسة والمليليح والضواحي الأخرى.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمياه الآبار وتقنين الاعتماد عليها، والعمل على تشجيع المزارعين في منظومة التنمية الزراعية، كما يُحقق الاستفادة الاقتصادية من عوائد الموارد المائية ويرفع معدلات الحفاظ على البيئة وتقليل نسب ارتفاع المياه السطحية.

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