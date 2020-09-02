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"هدف" للقيادة تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدربًا
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:15 مساءً
هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:15 مساءً
41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:15 مساءً
إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:15 مساءً
أزاي أثر ارتفاع أسعار الذهب في مصر على تجار الصاغة؟
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:12 مساءً
"فيديو إباحي يثير أزمة ".. اليونيسف تستبعد يايا توريه من مباراة خيرية
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:12 مساءً
الصحة العالمية" تحدد 8 نصائح مهمة حول عودة الطلاب للمدارس"
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:12 مساءً
الفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان أدعولى خايف من وقفتنا قدام ربنا
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:07 مساءً
نشرة الظهيرة..كورونا يستهدف الجهاز الهضمي.. ورمضان صبحي يظهر مع بيراميدز غدا
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:07 مساءً
كيكة يثير الجدل.. هل تحول بدر خلف إلى أنثى؟
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
غرقت السفينة التي لا يمكن إغراقها ولقي 1517 شخصا حتفهم!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:04 صباحاً
87
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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