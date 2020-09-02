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"الشهراني" يستقبل "محافظ بلقرن" وأعضاء مجلس عسير خلال زيارتهم لمستشفى سبت العلاية

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للوقوف على مدى جاهزيته واستعداده للتشغيل وتذليل كل الصعوبات

استقبل مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني"، كلًّا من محافظ بلقرن عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، وأعضاء مجلس منطقة عسير، في زيارة لمستشفى سبت العلاية الجديد، تهدف للاطلاع على التطورات القائمة.

واطلع الزوار على سير العمل القائم في التجهيزات، وقام مدير صحة بيشة بتقديم شرح عن الخطة التشغيلية للمستشفى، والتي تم البدء في تنفيذها بعد وضع تشغيل المستشفى مستهدفًا ضمن مستهدفات صحة بيشة لعام 2020.

ورفع الشهراني شكره لأمير منطقة عسير على متابعته، ولوزير الصحة لدعمه المستمر، كما قدّم شكره للزملاء فريق العمل على جهودهم المثمرة للبدء في تشغيل المستشفى خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

جدير بالذكر أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وجّه بقيام فريق مشكّل من الإدارات الخدمية -يشاركه فريق من مجلس المنطقة- بالوقوف على احتياجات محافظة بلقرن والمراكز التابعة لها، وبدأت زيارة الفريق، يوم الأحد الماضي؛ حيث اجتمع الفريق مع الأهالي ومسؤولي الدوائر الحكومية، واستمع إلى مطالب الأهالي، ووقف ميدانيًّا على احتياجات المراكز التابعة للمحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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