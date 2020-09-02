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مقطع مثير.. قوات 4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية وتدمرها حتى إغراقها

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مقطع مثير.. قوات 4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية وتدمرها حتى إغراقها مقطع مثير.. قوات 4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية وتدمرها حتى إغراقها
القوات تأكدت من خلو المنطقة تمامًا من أي كائنات بحرية قبل تنفيذ القصف

مقطع مثير.. قوات 4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية وتدمرها حتى إغراقها

مقطع مثير نشرته قوات البحرية الأمريكية على حسابها بموقع "تويتر"، لتدمير سفينة أمريكية، خلال مناورة عسكرية في المحيط الهادي تحمل اسم "ريمباك".

وكان الهدف المرصود في الفيديو سفينة الشحن "يو إس إس دورهام"، التي خرجت من الخدمة عام 1994، بعد أن عملت مع البحرية لحوالى 25 عامًا.

وشاركت في المناورات التي أجريت قرب جزر هاواي 10 دول؛ بينما استهدفت السفينة قوات 4 دول، هي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبروناي.

ويُظهر الفيديو بحسب "سبوتنيك"، كيفية تصويب القذائف على الهدف من سفن وطائرات بهدف تدميرها وإغراقها؛ حيث تمت المهمة بنجاح.

وقالت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: إن القوات تأكدت من خلو المنطقة تمامًا من أي كائنات بحرية قبل تنفيذ القصف، الذي أدى إلى تدمير السفينة الهدف تمامًا.

و"ريمباك" مناورة دورية بدأت عام 1971، شاركت بها مؤخرًا 10 دول هي أستراليا وبروناي وكندا وفرنسا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة، إلى جانب الولايات المتحدة.

وشهدت المناورة حضور 22 سفينة وغواصة واحدة وطائرات حربية، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف عسكري. البحرية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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