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شاهد.. وفاة شخصين في انهيار منزل بحي عتيقة بالرياض وإصابة 5 آخرين

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الدفاع المدني باشر حادث انهيار المنزل الشعبي وبذل جهوده للبحث عن ناجين

شاهد.. وفاة شخصين في انهيار منزل بحي عتيقة بالرياض وإصابة 5 آخرين

لقى شخصان مصرعهما، في حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في العاصمة الرياض.

وقال الدفاع المدني في وقت مبكر من صباح اليوم: باشر مدني #الرياض حادث انهيار منزل شعبي في حي #عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتا وفاة؛ نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

ونشر حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر" صوراً أظهرت انهياراً كاملاً للمبنى وسط محاولات حثيثة لرجال الدفاع المدني للبحث عن ناجين.

شاهد.. وفاة شخصين في انهيار منزل بحي عتيقة بالرياض وإصابة 5 آخرين

شاهد.. وفاة شخصين في انهيار منزل بحي عتيقة بالرياض وإصابة 5 آخرين

الدفاع المدني الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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