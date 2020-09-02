شاهد.. وفاة شخصين في انهيار منزل بحي عتيقة بالرياض وإصابة 5 آخرين

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الدفاع المدني باشر حادث انهيار المنزل الشعبي وبذل جهوده للبحث عن ناجين

لقى شخصان مصرعهما، في حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني في وقت مبكر من صباح اليوم: باشر مدني #الرياض حادث انهيار منزل شعبي في حي #عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتا وفاة؛ نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

ونشر حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر" صوراً أظهرت انهياراً كاملاً للمبنى وسط محاولات حثيثة لرجال الدفاع المدني للبحث عن ناجين.

الدفاع المدني الرياض