أخبار عاجلة

الفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان أدعولى خايف من وقفتنا قدام ربنا -
نشرة الظهيرة..كورونا يستهدف الجهاز الهضمي.. ورمضان صبحي يظهر مع بيراميدز غدا -
كيكة يثير الجدل.. هل تحول بدر خلف إلى أنثى؟ -
تغطية خاصة..اتأكد بنفسك إن عداد الكهرباء أبو كارت شغال صح وما وبيسحبش فلوس علي الفاضي -
مركز فيشر لتجربة العملاء يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه -
هل أثار ترامب اندهاش نظيره الصربي بالإعلان عن نقل سفارة بلاده للقدس؟ -
رغم "الإنجازات" نتنياهو مطالب بالاستقالة -
مواجهات عنيفة بين متظاهرين إسرائيليين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في القدس -
طائر إكوادوري يغني بصوت تسمعه فصيلته فقط -
برنامج إزى الصحة | الحلقة كاملة 6 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ملك البحرين لـ"كوشنير": نحن مع في السراء والضراء

Print
ملك البحرين لـ"كوشنير": نحن مع السعودية في السراء والضراء ملك البحرين لـ"كوشنير": نحن مع في السراء والضراء
قال: الاستقرار الخليجي يعتمد على الشقيقة الكبرى بقيادة خادم الحرمين

ملك البحرين لـ

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأضاف خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، والوفد المرافق له: وإننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معرباً عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب الملك بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، واستعرض معه مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة يمتد لأكثر 120 عاماً، وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاماً، منوهاً بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على الأصعدة كافة، في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وعلى الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.المملكة العربية السعودية البحرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

"أرامكو السعودية" تستعرض 6 نماذج من مبادرات المواطنة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية

"أرامكو السعودية" تستعرض 6 نماذج من مبادرات المواطنة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

شبكة عيون الإخبارية