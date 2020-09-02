"شارلي إيبدو" الفرنسية تعيد نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم

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قبل يوم من بدء محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف الصحيفة وخلف 12 قتيلاً

قبل بدء محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف مقرها عام 2015، وأسفر عن 12 قتيلاً من موظفيها، أعادت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).

وأصدرت الصحيفة بياناً قالت فيه إن عددها الجديد يتضمن الرسوم التي تسبّبت في الهجوم على الصحيفة وموظفيها، وأصبح متاحاً من عصر يوم أمس الثلاثاء في الأسواق.

وأصر رئيس تحرير الصحيفة في الافتتاحية على أنهم لن يستسلموا للتهديدات التي تصل إليهم، في الوقت الذي تبدأ فيه، اليوم الأربعاء، محاكمة 14 متهماً بالتواطؤ مع متطرفين فرنسيين نفّذوا هجمات في 7 يناير 2015 على مقر مكتب "شارلي إيبدو" في العاصمة الفرنسية باريس.