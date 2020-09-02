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كيف أجعل شفايفي وردية

كيف أجعل شفايفي وردية تبدو الشفاه الناعمة ممتلئة المظهر لطيفة لكن الحفاظ على شفتيك رطبة وصحية هو الأهم ومع ذلك إذا كنت مثل معظم الناس فلن تبدو شفتيك ناعمة وردية وممتلئة الشكل دون إيلاء مزيد من الاهتمام لبشرة فمك تذكر أن درجات ألوان البشرة المختلفة ستبدو أفضل مع ألوان الشفاه المختلفة لا تحبط إذا كانت شفتيك لا تشبه تمامًا مشاهيرك المفضلين.

إعلانات المنتجات التي تراها في المجلات يجب أن يكون الهدف من الحصول على شفاه صحية ورطبة وناعمة هو هدفك مع هذه العلاجات وأي علاج منزلي آخر لشفتيك يختلف جلد الشفاه كثيرًا عن بشرتك العادية في حين أن البشرة أو الجلد الخارجي متقرن بدرجة عالية فإن الجلد الموجود على شفتيك يكون أقل تقرنًا مع عدم وجود الغدد الدهنية أو الغدد العرقية أو شعر الوجه ومثلما تختلف بشرة الناس.

كيف أجعل شفايفي وردية

تختلف ألوان الشفاه والشفاه تتكون الشفاه بالكامل من الأنسجة الرخوة وهي مغطاة بجلد رقيق وحساس مع أوعية دموية أقرب إلى السطح ولهذا السبب تصبح الشفاه أفتح أو أغمق من باقي الوجه يعتمد لون بشرتك ولون الشفاه على كمية الميلانين وهي صبغة تعطي لونًا للبشرة والشعر والعينين إذا كنت من ذوي البشرة الداكنة.

فإن بشرتك تحتوي على الميلانين أكثر من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة يمكن أن تتسبب حالات معينة مثل الحمل أو الأمراض الطبية في أن ينتج جلدك المزيد من الميلانين مما يؤدي إلى فرط تصبغ يمكن أن يظهر على شكل شفاه داكنة أو بقع داكنة على الشفاه إذا كنت قد تساءلت عن كيفية الحصول على شفاه وردية فاعلمي هذا التدخين والتعرض للشمس وبعض الأدوية يمكن أن يسبب أيضًا فرط تصبغ.

إزالة الجلد الميت بمقشر الشفاه

قبل أن تتوجه إلى الفراش ليلاً ضعي مرطب شفاه عالي الجودة بعد الاستيقاظ من النوم استخدم قطعة قماش مبللة أو فرشاة أسنان لفرك أي جلد ميت أو جاف برفق سيؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز الدورة الدموية في المنطقة باستخدام هذه الوصفة.

يمكنك تقشير الجلد الرقيق على شفتيك بالسكر الخام بينما تحبس الرطوبة بزيت اللوز والعسل الفراولة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي مما يجعلها مكونًا رائعًا لتغذية بشرة شفتيك يعد طحن الفراولة وإضافتها إلى مزيج العسل وزيت الزيتون الوصفة الأساسية لهذا العلاج المنزلي لا تتردد في تجربة أنواع العنبية المليئة بمضادات الأكسدة أيضًا.

كيف أجعل شفايفي وردية بالمرطب

من أكثر أسباب جفاف الجلد شيوعًا عدم شرب كمية كافية من الماء إن الحصول على ثمانية أكواب من الماء يوميًا سيفيد جسمك بعدة طرق كما أن الشفاه الممتلئة تعد ميزة إضافية ليست كل مستحضرات التجميل للشفاه متشابهة يمنح مرطب الشفاه الذي يحتوي على زبدة الشيا وزبدة الكاكاو وزيت جوز الهند شفتيك حاجزًا طبيعيًا للحماية من الحرارة والتلوث.

لكن المكونات الأخرى مثل الكافور يمكن أن تجفف شفتيك تأكد أيضًا من التخلص من أي منتجات منتهية الصلاحية يمكنك شراء هلام الصبار النقي أو حتى تكسير ورقة من نبات الصبار في منزلك لهذا العلاج يحتوي الصبار على خصائص مهدئة وشفائية مما يساعد الشفاه في الحصول على أفضل مظهر.

أيقظي الشفاه بالحمضيات

إذا كان لديك كبسولات فيتامين إي يمكنك ببساطة فتح كبسولة واحدة وتطبيق المنتج مباشرة على شفتيك يعزز فيتامين هـ الدورة الدموية وقد يساعد في إنتاج خلايا جلد جديدة مما يجعل شفتيك أكثر نعومة.

باستخدام بضع قطرات من عصير الليمون يمكنك جعل شفتيك تبدو أكثر إشراقًا وتزيل الجلد الميت فقط افركي عصير الليمون على بشرتك ولاحظي بشرتك تتألق أمام عينيك تأكد من عدم تشقق شفتيك أو جفافهما قبل استخدام هذا العلاج لأنه قد يسبب اللسع ويزيد الأمور سوءًا.

حماية الشفاه من الشمس

من المعروف أن بشرة وجهك معرضة لضرر التعرض للشمس ولكن وجدت دراسة أن من بين الكثير كم الأشخاص استخدموا واقي الشمس على أجسامهم بشكل صحيح استخدم 37 بالمائة فقط حماية الشفاه يساعد استخدام يوميًا أو أكثر حتى في الأيام الملبدة بالغيوم أو الباردة على إبطاء علامات الشيخوخة يمكن أن تتلف شفتيك بسبب الأشعة فوق البنفسجية من التعرض لأشعة الشمس أو حتى أجهزة التسمير.

تأكدي من استخدام مرطب شفاه يحتوي على مكون عامل حماية من الشمس إعادة وضع واقي الشمس على شفتيك كل ساعة سيعطيك أفضل النتائج.

كيف أجعل شفايفي وردية بالنباتات الطبيعية

إذا كنت تبحثين عن لون شفاه متساوي يكون أكثر احمرارًا من لون بشرتك فإن الأصباغ النباتية الطبيعية هي مكان جيد للبدء كما أنها لن تسبب تهيج الشفاه أو تجفيفها مثل أحمر الشفاه الثقيل يمكن أن يؤدي وضع عصير التوت أو عصير الرمان مباشرة على شفتيك إلى تلوين شفتيك مؤقتًا بلون وردي يمكن للهواء الملوث والدخان والمواد الكيميائية.

يشيخ الجلد قبل الأوان مما يجعل الشفاه تبدو داكنة أو مجعدة يمكن أن تؤدي عادات مثل التدخين إلى تفاقم هذا التأثير وإضفاء مظهر باهت على لون الشفاه يمكن أن يؤدي تجنب السجائر والتدخين السلبي إلى تحسين مظهر شفتيك قد يؤدي ارتداء وشاح لتغطية الشفاه أيضًا إلى حمايتهم من التعرض المفرط.

إزالة المكياج قبل النوم

النوم في مكياجك ليس جيدًا لبشرتك وشفتيك ليست استثناء حتى إذا لم يكن هناك أحمر شفاه أو منتج مرئي على شفتيك في نهاية اليوم مرريهما برفق باستخدام منديل لإزالة المكياج قبل أن تضربي على الوسادة.

كيف أجعل شفايفي وردية بزيت النعناع وجوز الهند

قد يؤدي استخدام زيت النعناع على شفتيك إلى تعزيز الدورة الدموية في المنطقة كما أنه يوفر إحساسًا بالبرودة يمكن أن يهدئ الشفاه التي تشعر بالجفاف يؤدي خلط زيت النعناع مع زيت ناقل مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند إلى صنع مرطب شفاه فاخر يمكنك إعادة وضعه على مدار اليوم.

حتى عندما تستخدمين منتجات تلوين الشفاه التي تهدف إلى تقليل تلف الجلد لا يزال من الجيد تغطية شفتيك بالبرايمر لمنعها من الجفاف قبل وضع أحمر الشفاه استخدمي قطعة قطن أو فرشاة شفاه لتزيين الشفاه بزيت جوز الهند أو زيت اللوز اتركيها تمتصها بالكامل قبل أن تضعي وجهك المثالي بتمريرة من صبغة الشفاه المفضلة لديك.

نصائح للحصول على شفاه وردية بشكل طبيعي

فيما يلي بعض العادات أو الأخطاء التي يمكن أن تجعل شفتيك أغمق مما هي عليه بشكل طبيعي:

التعرض المفرط للشمس لفترات طويلة

تحفز أشعة الشمس جسمك على إنتاج مادة الميلانين لامتصاص الأشعة فوق البنفسجية بينما يحمي الميلانين بشرتك من بعض الأضرار التي تسببها أشعة الشمس فإنه يتسبب أيضًا في تسمير الجلد ولكن كيف تحصلين على شفاه وردية عندما تضطر إلى الخروج في الشمس طوال اليوم بسيط للحفاظ على شفتيك من السواد ضعي عليها واقيًا من الشمس.

استخدمي مرطب شفاه مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى كرري وضعه كل ساعتين أو أكثر إذا تبللت شفتيك كما يمنع مرطب الشفاه عالي الجودة أشعة الشمس من إتلاف الكولاجين مما يساعد في الحفاظ على نضارة شفتيك.

التجفيف

الجفاف يجعل شفتيك عرضة للجفاف يمكن أن يصبح الجلد الموجود على الشفاه خشنًا ويتقشر على شكل بقع مما يؤدي إلى تشقق الجلد وإصابته وبقع داكنة اشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء خلال اليوم وتناول الكثير أيضًا

لعق الشفاه

لعق شفتيك عادة ضارة تجعل شفتيك والمنطقة المحيطة بفمك أغمق يحتوي اللعاب على إنزيمات تساعد على تكسير الطعام وعندما تقوم بلعق الشفاه بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد الرقيق والحساس مما يجعل لونه أغمق علاوة على ذلك كلما لحقت شفتيك كلما أصبحت أكثر جفافا مما يؤدي إلى تشقق الجلد كيف تحصلين على شفاه وردية وأنت معتادة على لعقها فقط ابذل جهدًا واعيًا وتجنب لعق شفتيك.

تناول الكافيين

لا يمكن للكافيين أن يلطخ أسنانك فحسب بل يجعل الشفاه أغمق بمرور الوقت اعتمادًا على كمية الشاي أو القهوة التي تتناولها ضع في اعتبارك تقليل مدخولك اليومي واغسل فمك وشفتيك دائمًا بكوب من الماء بعد شرابك.

التدخين

يمكن أن تؤدي سنوات التدخين إلى لون شفاه أغمق ينتقل النيكوتين والقطران إلى الشفاه عند استنشاق دخان السجائر مما يسبب تغير اللون كما أنه يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية في الجلد مما يؤدي إلى تراكم وتقييد تدفق الدم في الشفاه مما يؤدي إلى تغميق لونها أو إضفاء البقع عليها يؤدي التدخين أيضًا إلى تسريع عملية شيخوخة الجلد.

استخدام منتجات الشفاه منخفضة الجودة

تستخدم منتجات الشفاه منخفضة الجودة تركيبات كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة الرقيقة على شفتيك يمكن أن يؤدي استخدام هذه المنتجات لفترة طويلة إلى تغميق لون شفتيك قد يؤدي استخدام منتجات منتهية الصلاحية على شفتيك إلى الإضرار بها أيضًا إذا كنت تتساءل عن كيفية الحصول على شفاه وردية بسرعة فانتقل إلى منتجات العناية بالبشرة والمكياج الطبيعية