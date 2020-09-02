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فوائد الينسون الصحية

فوائد الينسون الصحية هو نبات ينحدر من نفس عائلة الجزر والكرفس والبقدونس يمكن أن يصل طوله إلى 3 أقدام وينتج أزهارًا وفاكهة بيضاء صغيرة تُعرف باسم بذور الينسون يمتلك الينسون طعمًا مميزًا يشبه طعم عرق السوس وغالبًا ما يستخدم لإضافة نكهة إلى الحلويات والمشروبات وهو معروف أيضًا بخصائصه القوية المعززة للصحة ويعمل كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض.

فوائد الينسون الصحية

الينسون هو على الأرجح أقدم أنواع التوابل المعترف بها للبشرية الينسون هو نبات أصلي في مصر وهو جزء من مجموعة التي تحتوي أيضًا على الكمون والشمر والكراوية والشبت لطالما استخدم الينسون في علاجه إلى جانب خصائصه في الطبخ استخدم الرومان الينسون وأبناء عمومته لتذوق الكعك الذي استهلكوه مباشرة بعد وجبات ضخمة لتعزيز هضم الطعام في الواقع.

تساعد العديد من الثقافات في صنع مشروبات ليكور بنكهة الينسون والتي يتم تناولها مع وجبات الطعام لأن الزيت العطري الموجود داخل اليانسون يساعد في وظيفة الجهاز الهضمي ويزيل الغازات ويساعد على تخفيف التقلصات المعوية غير المريحة. نظرًا لكونه مقشعًا ومضادًا للتشنج فإن شاي الينسون مفيد في التعامل مع أمراض الشعب الهوائية والسعال والمخاط وكذلك انسداد الجهاز التنفسي بسبب تأثير الحليب المنعش.

تستخدم الأمهات المرضعات الينسون أيضًا لتعزيز الرضاعة أخيرًا تحول العوامل المضادة للميكروبات الموجودة في هذه الأعشاب إلى علاج مفيد لقمل الرأس.

الملامح الغذائية للينسون

على الرغم من استخدام بذور الينسون بكميات صغيرة نسبيًا إلا أنها تحتوي على كمية جيدة من العديد من المغذيات الدقيقة الهامة في كل حصة على وجه الخصوص بذور الينسون غنية بالحديد وهو أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم الصحية في الجسم كما أنه يحتوي على كمية صغيرة من المنجنيز وهو معدن رئيسي يعمل كمضاد للأكسدة وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي والتنمية.

توفر ملعقة كبيرة واحدة من بذور اليانسون ما يقرب إلي

السعرات الحرارية: 23

البروتين: 1 جرام

الدهون: 1 جرام

الكربوهيدرات: 3 جرام

الألياف: 1 جرام

الحديد: 13٪

المنغنيز: 7٪

الكالسيوم: 4٪

المغنيسيوم: 3٪

الفوسفور: 3٪

البوتاسيوم: 3٪

النحاس: 3٪

ومع ذلك ضع في اعتبارك أن معظم الوصفات تتطلب على الأرجح أقل من ملعقة كبيرة

فوائد الينسون الصحية في تقليل الاكتئاب

الاكتئاب هو حالة شائعة ولكنها منهكة تؤثر على ما يصل إلى 25٪ من النساء و 12٪ من الرجال حول العالم ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث قد وجدت أن بذور اليانسون قد تساعد في علاج الاكتئاب أظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص بذور اليانسون أظهر خصائص قوية مضادة للاكتئاب في الفئران وكان فعالًا مثل وصفة طبية شائعة تستخدم لعلاج الاكتئاب كشفت الدراسات البشرية والحيوانية أن بذور اليانسون قد تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب وقد تكون فعالة مثل بعض أنواع مضادات الاكتئاب.

علاوة على ذلك في دراسة أخرى أجريت علي بعض الأشخاص كان تناول 3 جرامات من مسحوق بذور الينسون ثلاث مرات يوميًا فعالًا في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة وبالمثل في دراسة استمرت أربعة أسابيع على يعض الأشخاص أدى تناول كبسولة تحتوي على 200 مجم من زيت الينسون ثلاث مرات يوميًا إلى تقليل أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​بشكل ملحوظ مقارنةً بمجموعة التحكم.

يحمي من قرحة المعدة

قرحة المعدة وتسمى أيضًا قرحة المعدة هي قرحة مؤلمة تتكون في بطانة معدتك وتسبب أعراضًا مثل عسر الهضم والغثيان وحرقان في صدرك على الرغم من أن العلاج التقليدي يتضمن عادة استخدام الأدوية لتقليل إنتاج حمض المعدة إلا أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن بذور الينسون يمكن أن تساعد في منع قرحة المعدة وتقليل الأعراض.

لاحظت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الينسون يقلل من إفراز حمض المعدة مما يساعد على منع تكوين تقرحات المعدة وحماية الخلايا من التلف ومع ذلك لا تزال الأبحاث حول تأثيرات بذور اليانسون على قرحة المعدة محدودة للغاية هناك حاجة لدراسات إضافية لفهم كيف يمكن أن تؤثر على تكوين القرحة والأعراض لدى البشر على الرغم من أن الأبحاث محدودة للغاية إلا أن بذور اليانسون قللت من إفراز حمض المعدة وحمايتها من تكوين قرحة المعدة في دراسة أجريت على الحيوانات.

فوائد الينسون الصحية في منع نمو البكتريا

تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن بذور الينسون ومركباتها تمتلك خصائص قوية مضادة للميكروبات تمنع العدوى وتمنع نمو الفطريات والبكتيريا أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن بذور الينسون وزيت الينسون الأساسي كانا فعالين بشكل خاص ضد سلالات معينة من الفطريات بما في ذلك الخمائر والفطريات الجلدية وهي نوع من الفطريات التي يمكن أن تسبب مرض جلدي العنصر النشط في بذور اليانسون يمنع نمو البكتيريا أيضًا.

في إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار منع الأنثول نمو سلالة معينة من البكتيريا التي تسبب الكوليرا وهي عدوى تتميز بالإسهال الشديد والجفاف ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدراسة كيفية تأثير بذور الينسون على نمو الفطريات والبكتيريا لدى البشر تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن بذور الينسون ومكوناتها قد تقلل من نمو سلالات معينة من الفطريات والبكتيريا.

فوائد الينسون الصحية في تحفيف ألالام الطمث

انقطاع الطمث هو الانخفاض الطبيعي في الهرمونات التناسلية للمرأة أثناء الشيخوخة مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الهبات الساخنة والتعب وجفاف الجلد يُعتقد أن بذور الينسون تحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين في جسمك مما قد يقلل من أعراض انقطاع الطمث في دراسة واحدة مدتها أربعة أسابيع عانى أولئك الذين تناولوا الينسون من انخفاض بنسبة 75٪ تقريبًا في شدة وتواتر الهبات الساخنة

قد تساعد بعض المركبات الموجودة في بذور الينسون أيضًا في منع فقدان العظام وهو أحد الأعراض المميزة لانقطاع الطمث الذي يحدث نتيجة لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم وجدت إحدى الدراسات أن الزيت العطري المكون من 81٪ أنيثول المكون النشط في الينسون ساعد في منع فقدان العظام والحماية من هشاشة العظام في الفئران على الرغم من هذه النتائج الواعدة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية تأثير بذور اليانسون نفسها على أعراض انقطاع الطمث لدى النساء قد تقلل بذور اليانسون ومركباته من الهبات الساخنة وتمنع فقدان العظام ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

فوائد الينسون الصحية لمرضي السكر

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأنثول المكون النشط في بذور اليانسون قد يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة عند إقرانها بنظام غذائي صحي في دراسة استمرت 45 يومًا على الفئران المصابة بداء السكري ساعد الأنثول في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق تغيير مستويات العديد من الإنزيمات الرئيسية عزز الأنيثول أيضًا وظيفة خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين.

أفادت دراسة حيوانية أخرى أن الأنثول يحسن مستويات السكر في الدم لدى الفئران المصابة بداء السكري ضع في اعتبارك أن هذه الدراسات تستخدم جرعة مركزة من الأنثول - أعلى بكثير مما هو موجود في الوجبة النموذجية من بذور اليانسون تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الأنثول قد يخفض نسبة السكر في الدم ويحسن وظيفة الخلايا المنتجة للأنسولين.