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علاج أكل الأظافر

علاج أكل الأظافر هي مشكلة شائعة ولكنها لم يتم حلها في الطب النفسي وعلم النفس والطب وطب الأسنان بينما يبدو أنه هو سلوك بسيط يمكن إيقافه بسهولة حاول العديد من الأطفال الذين يعانون من أكل الأظافر بالفعل إيقافه لكنهم لم ينجحوا الإحباط الناتج عن المحاولة الفاشلة يشمل الآخرين مثل الوالدين والأشقاء تهدف المراجعة الحالية إلى تقديم لمحة عامة عن الانتشار والاعتلالات المشتركة والتعليم والاستشارة وإدارته بشكل عام.

تشير الأدبيات التي تمت مراجعتها إلى أن حالات الاعتلال المشترك للاضطرابات النفسية والسلوكيات النمطية الأخرى في العينة السريرية للأطفال المصابين بمرض اكل الأظافر تزيد عن 80٪ وأن أكثر من نصف الآباء يعانون من اضطرابات نفسية خاصة الاكتئاب ومع ذلك فإن علاج أكل الأظافر ليس سهلاً كما يبدو إن إدارة العلاج أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد التركيز على إيقافه.

لا يمكن التحكم في علاج أكل الأظافر دون النظر في حالات المرض المشتركة والسوابق والعواقب يمكن الاستنتاج من الأدبيات التي تمت مراجعتها أن الأطفال الذين لديهم هذا والآباء والأشقاء والمعلمين يجب أن يتم تثقيفهم حول ما يجب القيام به وما لا يجب فعله حيال العقوبة ليست فعالة علاوة على ذلك يلزم إجراء تجارب سريرية معشاة ذات شواهد لإتاحة بروتوكولات العلاج السلوكي والدوائي القائمة على الأدلة.

علاج أكل الأظافر

قضم الأظافر هي عادة شائعة لتخفيف التوتر يمكنك قضم أظافرك في أوقات التوتر أو الإثارة أو في أوقات الملل أو الخمول يمكن أن يكون أيضًا سلوكًا مكتسبًا من أفراد الأسرة قضم الأظافر هو أكثر العادات العصبية شيوعًا والتي تشمل مص الإبهام وقطف الأنف ولف الشعر أو نتفه وطحن الأسنان وقطف الجلد هو الاسم السريري لقضم الأظافر إنها عادة عصبية أو مرتبطة بالتوتر عند الأطفال والبالغين.

وهي تنطوي على قضم صفيحة الظفر وفي بعض الأحيان الأنسجة الرخوة لطبقة الظفر والجلد والذي يتضمن عادة انتقاء الأظافر أو التلاعب بها يعتقد بعض الباحثين أن قضم الأظافر هو نتيجة لتأخير أو خلل في المرحلة الفموية من التطور النفسي يمكنك قضم أظافرك دون أن تدرك أنك تفعل ذلك قد تشارك في نشاط آخر مثل القراءة أو مشاهدة التلفاز أو التحدث في الهاتف وتعض أظافرك دون التفكير في الأمر يتضمن قضم الأظافر قضم الجلد والأنسجة الرخوة المحيطة بالظفر وكذلك قضم الظفر نفسه.

اعراض مرض أكل الأظافر

عادة ما يبدأ قضم الأظافر في مرحلة الطفولة المبكرة وهو أكثر شيوعًا خلال فترة المراهقة وقد يستمر حتى مرحلة البلوغ على الرغم من أن السلوك غالبًا ما يتناقص أو يتوقف مع تقدم العمر قد يحدث بلع الظفر الذي غالبًا ما يؤدي إلى تلف ظاهر للأظافر وبعض العوامل الأخرى مثل نتف الشعر أو مص الجلد الأعراض نفسية وجسدية قد يعاني الأشخاص الذين يعضون أظافرهم بشكل مزمن من:

مشاعر مؤلمة بعدم الارتياح أو التوتر قبل العض

الشعور بالراحة أو اللذة بعد العض

الشعور بالخجل والإحراج والذنب والذي يرتبط غالبًا بظهور الضرر الجسدي للجلد والأظافر بسبب العض.

تلف أنسجة الأصابع والأظافر والجلد

إصابات الفم ومشاكل الأسنان والخراجات والتهابات

في بعض الحالات قد يؤدي البلع الفطري إلى علاقات أسرية واجتماعية معقدة

أسباب أكل الأظافر

قد يكون هناك ارتباط وراثي بالبلع يبدو أن بعض الأشخاص لديهم ميل موروث نحو تطوير أكل الأظافر بالإضافة إلى معدلات أعلى من المتوسط ​​لاضطرابات المزاج والقلق لدى أفراد الأسرة المباشرين يرتبط قضم الأظافر بالقلق لأن فعل مضغ الأظافر يقال إنه يخفف التوتر أو التوتر أو الملل غالبًا ما يبلغ الأشخاص الذين يعضون أظافرهم بشكل اعتيادي عن فعل ذلك عندما يشعرون بالتوتر أو الملل أو الوحدة أو حتى الجوع.

يمكن أن يكون قضم الأظافر عادة تنتقل من مص الإبهام أو مص الأصابع في وقت سابق في حين أن قضم الأظافر يمكن أن يحدث بدون أعراض حالة نفسية أخرى إلا أنه يمكن أن يرتبط باضطراب نقص الانتباه أو فرط النشاط واضطراب التحدي المعارض وقلق الانفصال وسلس البول واضطراب التشنج اللاإرادي وغيرها من مشاكل الصحة العقلية.

المعاملة مع علاج أكل الأظافر

تعتبر علاج أكل الأظافر القديمة المصممة خصيصًا لمنع قضم الأظافر مثل وضع منتجات ذات مذاق مر على الأظافر غير فعالة بشكل عام يمكن أن تكون التدخلات من نوع الحاجز التي تمنع الاتصال بين الفم والأظافر مثل القفازات والجوارب وأجهزة التثبيت أو اللوح بمثابة عوائق للعض أو تذكير بعدم العض يجب أن يركز العلاج في الحالات الشديدة أيضًا على تقليل أو إزالة العوامل العاطفية المرتبطة بقضم الأظافر.

ثبت أن علاج أكل الأظافر السلوكي المعرف مع التدريب على عكس العادة واسترخاء العضلات التدريجي وعلاج القبول والالتزام جنبًا إلى جنب مع تقنية المساعدة الذاتية المعروفة باسم فصل الحركة مفيد في بعض حالات يتطلب أي علاج ناجح لبلع الفطريات إذنًا وتعاونًا من الطفل أو البالغ الذي يعض أظافره إلى جانب التعزيز الإيجابي والمتابعة الروتينية.

من الأشخاص الذين يأكلون أظافرهم

يقوم الناس من جميع الأعمار بقضم أظافرهم ما يقرب من نصف جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عامًا يعضون أظافرهم في وقت أو آخر يحدث قضم الأظافر غالبًا خلال فترة البلوغ

بعض الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عامًا يعضون أظافرهم.

فقط عدد قليل من البالغين يعضون أظافرهم يتوقف معظم الناس عن قضم أظافرهم في سن الثلاثين.

يعض الأولاد أظافرهم أكثر من الفتيات بعد سن العاشرة.

قد يحدث قضم الأظافر مع سلوكيات متكررة أخرى تركز على الجسم مثل نتف الشعر أو مص الجلد.

العلاجات الطبيعية لقضم الأظافر

قد تساعدك العديد من الإجراءات العلاجية على علاج أكل الأظافر التوقف عن قضم أظافرك يركز البعض على التغييرات السلوكية والبعض الآخر يركز على الحواجز المادية التي تحول دون قضم الأظافر حافظ على تقليم أظافرك وتثبيته يمكن أن يساعد الاعتناء بأظافرك في تقليل عادة قضم الأظافر وتشجيعك على الحفاظ على أظافرك جذابة.

احصل على مانيكير بانتظام أو استخدم طلاء الأظافر يمكن للرجال استخدام ملمع شفاف قد يمنعك ارتداء الأظافر الاصطناعية من قضم أظافرك وحمايتها أثناء نموها جرب تقنيات إدارة الإجهاد إذا كنت تعض أظافرك لأنك قلق أو متوتر قومي بطلاء طلاء مرير المذاق على أظافرك سيذكرك الطعم الفظيع بالتوقف في كل مرة تبدأ فيها قضم أظافرك.

حاول استبدال نشاط آخر مثل الرسم أو الكتابة أو الضغط على كرة ضغط أو معجون سخيف عندما تجد نفسك تقضم أظافرك إذا احتفظت بسجل لقضم الأظافر فستصبح أكثر وعيًا بالأوقات التي تقضم فيها أظافرك وستكون قادرًا على التوقف عن هذه العادة ارتدِ قفازات أو ضمادات لاصقة أو ملصقات ملونة كلما أمكن لتذكيرك بعدم قضم أظافرك اربط رباطًا مطاطيًا من الداخل من معصمك عندما تبدأ في قضم أظافرك حتى يكون لديك استجابة جسدية سلبية لقضم الأظافر.

قد يعض الأطفال أظافرهم كثيرًا عندما يواجهون مشاكل في المدرسة أو مع الأصدقاء تحدث مع طفلك أو معلمه عن أي ضغوط جديدة في المدرسة من المرجح أن يتوقف الأطفال عن قضم أظافرهم عندما يفهمون ما قد يحفزها من المهم أيضًا أن يساعد طفلك في اختيار طريقة العلاج حتى يتمكن من استخدام العلاج بنجاح.

النتائج المترتبة علي أكل الأظافر