"فيصل بن سلمان" يدشن مشروع استخدام المياه المعالجة

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عبر الاتصال المرئي بمشاركة وزير البيئة والزراعة

يدشن أمير منطقة ‎المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أعمال المؤسسة العامة للري في المدينة المنورة، ويضع حجر الأساس لمشروع استكمال استخدام المياه المُعالجة، وذلك بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي وعددٍ من مسؤولي شركة المياه الوطنية بالمنطقة عبر الاتصال المرئي.

وذكرت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن الأمير فيصل بن سلمان أكد أهمية تسخير إمكانات المشروع بما يتجانس مع أعمال المؤسسة العامة للري في تحقيق الاستدامة المائية والحفاظ على البيئة ومزارع النخيل في حاضرة المدينة وأطرافها، وإنهاء إشكاليات بعض المزارع المتمثلة في نُدرة المياه والعمل على تأمينها من مصادر موثوقة بصورة مستدامة.