شاهد.. طفلة سعودية موهوبة من دون ذراعين تتحدى الإعاقة بموهبتي السباحة والرسم

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والدها استغرب إخفاء بعضهم لإعاقات أبنائهم خوفًا عليهم من جرح مشاعرهم

تحدّت طفلة سعودية موهوبة من دون ذراعين، الإعاقة، بموهبة السباحة والرسم، وسط دعم وتشجيع من والديها.

وقال والد الطفلة "طرفة عبدالعزيز الفوزان"، والذي كان معها في ضيافة برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية": "تحب "طرفة" الاعتماد على نفسها، وترفض مساعدة الآخرين لها، وتتحدى ظروفها ونفسها".

وأشار الوالد الفوزان إلى أن طفلته تبادر إلى مساعدة والدتها في بعض الأعمال المنزلية والطبخ وتقديم الشاي والقهوة.

وأضاف أن "والدتها عندما لاحظت الرغبة وهواية تعلم السباحة؛ أحببنا أن تتدرب مع الكابتن حسن الحمدان والذي فرغ نفسه لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة".

وفي هذا الصدد، شدد والد "طرفة" على دور ومسؤولية الأسر المهم في تحفيز وتشجيع أطفالهم من ذوي الإعاقة ودعمهم نفسيًا وتلبية طلباتهم وتحقيق رغباتهم وتنمية مواهبهم وميولهم، مستغربًا من قيام بعضهم بإخفاء إعاقات أبنائهم عن أنظار الناس خوفًا عليهم من جرح مشاعرهم، مشيرًا إلى أن الواجب عليهم تقوية ثقتهم بأنفسهم وتعزيز فرص اندماجهم الإيجابي مع المجتمع.