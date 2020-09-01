أخبار عاجلة

برنامج إزى الصحة | الحلقة كاملة 6 سبتمبر 2020 -
شاهد .. في مطبخ هالة هتعرفي إزاي تعملي سندوتشات السجق بالبطاطس زي بتاع المحلات بالظبط -
بتوقيت مصر : مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على قانون التجارب السريرية -
بتوقيت مصر : اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري -
بتوقيت مصر : وقائع ظاهرة انتهاك حقوق الأطفال في مصر -
جامعة القصيم تقدم 10 منح بحثية بقيمة تتجاوز مليون ونصف لخدمة التنمية بالمنطقة -
رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشّن هوية الديوان الجديدة -
"تعليم الجوف" يدعو الطلاب للتسجيل في برنامج "العودة إلى المدارس"‎ -
روايتها تقشعر لها الأبدان ومكالمة للستر.. داعية تركي شهير يعتدي جنسيًا على طفلة -
"جامعة شقراء" تنتقل لمبناها الجديد.. 5 طوابق تستوعب 600 موظف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يبحث مع "كوشنر" استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن الفلسطيني والإسرائيلي

Print
بحثا الشراكة بين البلدَيْن وأهمية تعزيزها في المجالات كافة

ولي العهد يبحث مع

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصًا ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن، الفلسطيني والإسرائيلي؛ لتحقيق السلام العادل والدائم.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة القصيم تقدم 10 منح بحثية بقيمة تتجاوز مليون ونصف لخدمة التنمية بالمنطقة

جامعة القصيم تقدم 10 منح بحثية بقيمة تتجاوز مليون ونصف لخدمة التنمية بالمنطقة

رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشّن هوية الديوان الجديدة

رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشّن هوية الديوان الجديدة

"تعليم الجوف" يدعو الطلاب للتسجيل في برنامج "العودة إلى المدارس"‎

"تعليم الجوف" يدعو الطلاب للتسجيل في برنامج "العودة إلى المدارس"‎

روايتها تقشعر لها الأبدان ومكالمة للستر.. داعية تركي شهير يعتدي جنسيًا على طفلة

روايتها تقشعر لها الأبدان ومكالمة للستر.. داعية تركي شهير يعتدي جنسيًا على طفلة

شبكة عيون الإخبارية