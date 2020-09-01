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بدء الحملات الانتخابية بالجمعية للإرشاد السياحي

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"البلوي" يهيب بالمرشحين اتباع التعليمات المقررة في هذا الشأن

بدء الحملات الانتخابية بالجمعية السعودية للإرشاد السياحي

تعقد الجمعية للإرشاد السياحي اجتماع الجمعية العمومية وذلك لانتخاب مجلس الإدارة وذلك يوم الخميس ٢٢ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.

وأهاب رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي بالمرشحين، باتباع التعليمات الخاصة بعملية الانتخاب، ومن بينها أن يكون نشر الإعلانات في نطاق الجمعية ومنتسبيها فقط، كما يتحمل المرشح تبعات حملته الانتخابية دون تحمل الجمعية أي مسؤولية تجاه الحملة.

وأوضح البلوي أن الحملة الانتخابية تبدأ يوم غد الأربعاء 2/9 / 2020م وتنتهي بنهاية يوم الثلاثاء القادم 8/ 9 /2020م.

جدير بالذكر أن الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بالمملكة تأسست بموجب الأمر السامي رقم ٣٠١٤٩ وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتكون أول جمعية مهنية تختص بالإرشاد السياحي بالمملكة.

وتهدف الجمعية إلى الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط، والعمل على تهيئة المناخ لتمكين الأعضاء من التطوير من خلال تبادل الدعم والمعلومات مع أصحاب العلاقة، وكذلك المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة، ورعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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