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خلال شهر يوليو.. تحويلات الأجانب تسجِّل أعلى مستوى لها في 4 سنوات

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خلال شهر يوليو.. تحويلات الأجانب تسجِّل أعلى مستوى لها في 4 سنوات خلال شهر يوليو.. تحويلات الأجانب تسجِّل أعلى مستوى لها في 4 سنوات
بلغت 15.2 مليار ريال بنسبة زيادة 33 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

خلال شهر يوليو.. تحويلات الأجانب تسجِّل أعلى مستوى لها في 4 سنوات

سجَّلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعًا بنسبة 33 %؛ لتبلغ نحو 15.21 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر يوليو 2020.

وسجّلت بذلك تحويلات الأجانب أعلى قيمة لها في أربع سنوات، أي منذ شهر يونيو 2016، التي بلغت حينها نحو 15.84 مليار ريال.

ومقارنة بشهر يونيو 2020، سجّلت تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعًا بنحو 1.25 مليار ريال، بنسبة 9 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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