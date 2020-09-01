أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يبحث مع "كوشنر" استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن الفلسطيني والإسرائيلي

Print
بحثا الشراكة بين البلدَيْن وأهمية تعزيزها في المجالات كافة

ولي العهد يبحث مع

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصًا ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن، الفلسطيني والإسرائيلي؛ لتحقيق السلام العادل والدائم.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

شبكة عيون الإخبارية