أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فريق هلا الطائف يقيم فعالية بخيمة التسوق بالحوية

Print
فريق هلا الطائف يقيم فعالية بخيمة التسوق بالحوية فريق هلا الطائف يقيم فعالية بخيمة التسوق بالحوية
تضمنت فقرات شعرية وترفيهية منوعة وجوائز قيمة

فريق هلا الطائف يقيم فعالية بخيمة التسوق بالحوية

أقيمت أخيرًا، فعالية هلا الطائف ضمن فعاليات صيف الطائف المقامة على مسرح خيمة الحوية برعاية مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر آل سعود وحضور الدكتور رمزي الجمالي عضو مجلس الأمناء وسفير النوايا الحسنة لأبناء الأمم المتحدة ورئيس مبادرة نوايا حسنة بالبحرين.

وفريق هلا الطائف بقيادة محمد الثقفي (سما الطائف)، وأحمد الثقفي (الطائف أجمل)، والمقدم المسرحي المميز مشعل الثبيتي، وبمشاركة فرقة صفوف الحجاز للفنون الشعبية.

وتم تدشين شيلة لعنيد الشعر الشاعر عوض ناشي الجعيد ومشاركة الشاعرة المتألقة رحيل السلمي ومشاركة فرقة ليتل فلورز والمنشد المتألق حسام الثقفي ومشاركة مكعبات السعادة والنجمة ريفان الفهمي والنجمة ليان الحميدي.

وكان هناك عديد الفقرات المنوعة والشعرية والترفيهية والمسابقات والجوائز القيمة وفي نهاية الفعالية، كرّم فريق هلا الطائف جميع الإعلاميين والإعلاميات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

شبكة عيون الإخبارية