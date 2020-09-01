"تويتر" يضيف المزيد من السياق إلى المواضيع المتداولة بالسعودية والإمارات ومصر

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تعمل المنصة على توفير التصنيفات على التغريدات والحسابات والمقالات ذات الصلة

بدأ تويتر العمل على توفير المزيد من السياق حول ما يحدث من خلال التصنيفات على التغريدات والحسابات، إضافة إلى الصفحات المخصصة (المعروفة أيضًا باسم اللحظات)، والمقالات ذات الصلة بالمواضيع المتداولة.

وللمساعدة في هذا الأمر ستقوم المنصة بإضافة تغريدات وأوصاف مثبتة للمواضيع المتداولة؛ لتوضح سبب كونها متداولة. ومن شأن التغريدة الصحيحة أن تساعد في بعض الأحيان على فهم الموضوع المتداول.

وبدءًا من اليوم سوف يتم تثبيت تغريدة توضيحية على بعض المواضيع المتداولة بهدف تزويد المستخدمين بنظرة معمقة حول الموضوع المتداول على الفور.

وتعمل مجموعة من الخوارزميات، إلى جانب فريق التنظيم لدى تويتر، على البحث فيما إذا كانت التغريدة تصف الموضوع المتداول بشكل واضح أم لا، وذلك من خلال تقييم ما إذا كانت التغريدة تعكس معنى الموضوع المتداول إلى حد كبير، أو في حال كانت شائعة.

وتمت صميم الخوارزميات الخاصة بتويتر لتحديد التغريدات التوضيحية التي لا يمكن أن تكون مسيئة أو مؤذية أو منشورة بواسطة حسابات تحاول الاستفادة من تلك الخوارزميات.

ويمكن رؤية التغريدات التوضيحية بالمواضيع المتداولة على تويتر عبر نظامَي iOS وAndroid في الوقت الحالي.

كما تعتزم الشركة على نقل الميزة إلى موقع تويتر twitter.com في وقت قريب.

ومن المنتظر أن يشاهد الأشخاص في الأسابيع المقبلة بعض الأوصاف المختصرة التي سيضيفها تويتر إلى عدد من المواضيع المتداولة من أجل المساعدة في إضافة سياق أكبر؛ إذ تقدم الأوصاف سياقًا مباشرًا وواضح المصدر، تفسر من خلاله لماذا أصبح موضوعٌ ما متداولاً.

وعمل الفريق المختص لدى الشركة على صياغة الأوصاف وفقًا للإرشادات المتبعة، التي يمكن الاطلاع عليها هنا.

كما يمكن رؤية الأوصاف للمواضيع المتداولة عبر موقع Twitter.com ونظامي iOS وAndroid.

ومن المرتقب أن تتوافر التغريدات والأوصاف التوضيحية للمواضيع المتداولة في كل من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا ومصر وفرنسا والهند وإيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

وسيكون الوصف باللغة العربية في كل من السعودية والإمارات ومصر. ويأمل تويتر أن يضيف المزيد من السياق على مجموعة أكبر من المواضيع المتداولة في المستقبل القريب من أجل إضفاء المزيد من الوضوح على المحادثة.

وسيستمر تويتر بتطوير المواضيع المتداولة بهدف مساعدة الناس على فهم سبب وجود موضوع ما ضمن المواضيع المتداولة، إضافة إلى توفير المزيد من الشفافية حول كيفية تحويل أي شيء إلى موضوع متداول.